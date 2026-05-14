Nach umstrittener Versetzung Limburg: Nach halbem Jahr zurück in der Dombibliothek Stefan Dickmann 14.05.2026, 18:00 Uhr

i Die alte und neue Leiterin der Dombibliothek in Limburg: Silvia Kremer im September 2024 kurz nach dem Einzug in die neuen Räume. Stefan Dickmann (Archiv)

Wer jetzt, ein halbes Jahr später, ins Mitarbeiterverzeichnis schaut, findet den Namen Silvia Kremer wieder mit dem früheren Hinweis „Leitung Dombibliothek“. Nach einer umstrittenen Versetzung ist sie nun wieder zurückgekehrt.

Wer wissen will, was in der Limburger Stadtverwaltung so alles los ist, braucht manchmal nur einen Blick ins Mitarbeiterverzeichnis auf der Internetseite der Stadt zu werfen. Im Oktober 2025 hatte Silvia Kremer, bis dahin als Leiterin für die Dombibliothek verantwortlich, von ihrem Arbeitgeber ein neues Aufgabengebiet zugewiesen bekommen.







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