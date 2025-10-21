CDU, SPD und FDP wollen bei Vorschlag der Grünen nicht mitmachen und setzenlieber auf andere Lösungen.
In Limburg wird keine Verpackungssteuer für Einwegverpackungen nach dem Vorbild in Tübingen eingeführt. CDU, SPD und FDP haben im Haupt- und Finanzausschuss diesen Vorschlag der Grünen abgelehnt. Alle Stadtpolitiker waren sich gleichwohl darin einig, dass Limburg ein Müllproblem hat, weil zu viele Menschen vor allem Einwegverpackungen wie Kaffeebecher oder Essensschachteln achtlos auf die Straße werfen.