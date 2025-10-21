Fraktionen gehen nicht mit Limburg: Müllstrafen statt Verpackungssteuer Stefan Dickmann 21.10.2025, 15:00 Uhr

i Diese beiden Mitarbeiter der Stadtreinigung Limburg haben mit ihrem Fahrzeug in der Innenstadt in der Sackgasse der Frankfurter Straße, direkt neben der Bahnhofsunterführung zum Tal Josaphat, Halt gemacht. An den Bahngleisen wird fast jeden Abend Müll zurückgelassen, trotz zweier Mülleimer. Stefan Dickmann

CDU, SPD und FDP wollen bei Vorschlag der Grünen nicht mitmachen und setzenlieber auf andere Lösungen.

In Limburg wird keine Verpackungssteuer für Einwegverpackungen nach dem Vorbild in Tübingen eingeführt. CDU, SPD und FDP haben im Haupt- und Finanzausschuss diesen Vorschlag der Grünen abgelehnt. Alle Stadtpolitiker waren sich gleichwohl darin einig, dass Limburg ein Müllproblem hat, weil zu viele Menschen vor allem Einwegverpackungen wie Kaffeebecher oder Essensschachteln achtlos auf die Straße werfen.







