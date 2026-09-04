Ein 22-jähriger aus Dornburg raste ohne Führerschein, dafür mit 133 km/h durch eine 30er-Zone in Limburg. Dafür stand er nun vor Gericht.
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Nächtliche Raserei durch Limburg ist ein Problem, das vielen Anwohnern zu schaffen macht. Die Täter bleiben in der Regel unbekannt, nur selten landet mal ein Fall vor Gericht. So wie der eines 22-jährigen Dornburgers, der vor mehr als einem Jahr mit sage und schreibe 133 km/h auf der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung ICE-Gebiet geblitzt worden war.