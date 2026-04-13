Hässliches Haus zu Perle
Limburg: Leuchtturmprojekt am Roßmarkt vorgestellt
Das Foto zeigt die Teilnehmer einer von zwei Gruppen der Limburger Altstadtführer vor dem Fachwerkhaus Roßmarkt 7, der neuen Per
Das Foto zeigt die Teilnehmer einer von zwei Gruppen der Limburger Altstadtführer vor dem Fachwerkhaus Roßmarkt 7, der neuen Perle sanierter Altstadthäuser.
Dieter Fluck

Aus einem hässlichen Haus eine Perle machen: Das hat Klaus Langschied aus Diez nun in Limburg am Roßmarkt getan. Die Altstadtführer machten sich nun ein Bild davon – und waren begeistert.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn die Gästeführer ihre Besuchergruppen zu den Schätzen der Limburger Altstadt begleiten und ihre Geschichte erläutern, können sie ab sofort eine weitere Sehenswürdigkeit in ihren Rundgang einbeziehen. Mit dem Fachwerkhaus Roßmarkt 7 erstrahlt nach sechsjähriger Sanierung eines der ältesten Gebäude in neuem Glanz.

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