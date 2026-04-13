Aus einem hässlichen Haus eine Perle machen: Das hat Klaus Langschied aus Diez nun in Limburg am Roßmarkt getan. Die Altstadtführer machten sich nun ein Bild davon – und waren begeistert.
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Wenn die Gästeführer ihre Besuchergruppen zu den Schätzen der Limburger Altstadt begleiten und ihre Geschichte erläutern, können sie ab sofort eine weitere Sehenswürdigkeit in ihren Rundgang einbeziehen. Mit dem Fachwerkhaus Roßmarkt 7 erstrahlt nach sechsjähriger Sanierung eines der ältesten Gebäude in neuem Glanz.