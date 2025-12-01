Mehr Sicherheit und Grün Limburg: Konzept für neuen Bahnhofsvorplatz überzeugt NNP GmbH & Co. KG 01.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Limburger meiden den tristen Bahnhofsvorplatz. Das soll sich ändern. Volker Gerding

Der Limburger Ortsbeirat für Innenstadt lehnt Haushaltsentwurf für 2026 der Stadt ab. Das Gestaltungskonzept der SPD-Fraktion zum Bahnhofsvorplatz findet dagegen breite Zustimmung. Was für die Umgestaltung geplant ist.

Die Enttäuschung ist den Ortsbeiräten des Ortsbezirks Limburg (Innenstadt) bei ihrer jüngsten Sitzung deutlich anzumerken. Im Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Limburg für 2026, dem Investitionsprogramm 2025-2029 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe fanden die Vorschläge des Ortsbeirats keine Berücksichtigung.







Artikel teilen

Artikel teilen