60 Mitarbeiter ohne Führung
Limburg: Karstadt-Leiterin muss gehen
Ob auch der Karstadt in der Fußgängerzone von Limburg geschlossen werden soll, ist noch ungewiss.
Ob auch der Karstadt in der Fußgängerzone von Limburg geschlossen werden soll, ist noch ungewiss.
Stefan Dickmann

Wie geht es mit der Karstadt-Filiale in Limburg weiter? Die Vorzeichen des Konzerns Galeria sind denkbar schlecht. Und dann muss die jüngst erst eingesetzte Filialleiterin Lea Niehaus plötzlich gehen.

Lesezeit 3 Minuten
Seit der Rettung von Karstadt in Limburg im August 2023 gab es bereits drei neue Filialleiter vor Ort. Vor allem im vergangenen halben Jahr war der stete Wechsel an der Spitze eine Konstante. Eine Schwangerschaft sowie ein kurzfristig gewährter privater Wechselwunsch waren dafür die Gründe.
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