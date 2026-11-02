Raserprävention mit Warnsystem Limburg kämpft mit „Gelben Karten“ gegen Autoposer Stefan Dickmann 02.11.2026, 06:00 Uhr

i Polizeibeamte kontrollieren sogenannte Autoposer (Symbolbild). „Autoposer“ fahren mit ihren oftmals getunten Fahrzeugen vor allem in den Abendstunden durch die Innenstadt und zeigen lautstark, wie viel PS ihr Wagen hat. dpa/Uwe Anspach. Uwe Anspach/dpa

Limburg will Autoposer mit „Gelben Karten“ bremsen. Doch die Polizei steht dem Konzept offenbar skeptisch gegenüber, die Umsetzung kommt nur schleppend voran. Wer bekommt die Karte – und reicht das gegen nächtliche Aufheuler?

Aufheulende Motoren sorgen in Limburg für Beschwerden. Die Stadt will Autoposer mit „Gelben Karten“ bremsen. Doch die Polizei scheint von diesem Konzept nicht überzeugt zu sein. Geht es nach der Stadt Limburg, ist ein Autoposer vergleichbar mit einem Fußballer, der ein schweres Foul begangen hat.







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