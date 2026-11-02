Raserprävention mit Warnsystem
Limburg kämpft mit „Gelben Karten“ gegen Autoposer
Polizeibeamte kontrollieren sogenannte Autoposer (Symbolbild). „Autoposer“ fahren mit ihren oftmals getunten Fahrzeugen vor alle
Polizeibeamte kontrollieren sogenannte Autoposer (Symbolbild). „Autoposer“ fahren mit ihren oftmals getunten Fahrzeugen vor allem in den Abendstunden durch die Innenstadt und zeigen lautstark, wie viel PS ihr Wagen hat.
dpa/Uwe Anspach. Uwe Anspach/dpa

Limburg will Autoposer mit „Gelben Karten“ bremsen. Doch die Polizei steht dem Konzept offenbar skeptisch gegenüber, die Umsetzung kommt nur schleppend voran. Wer bekommt die Karte – und reicht das gegen nächtliche Aufheuler?

Lesezeit 5 Minuten
Aufheulende Motoren sorgen in Limburg für Beschwerden. Die Stadt will Autoposer mit „Gelben Karten“ bremsen. Doch die Polizei scheint von diesem Konzept nicht überzeugt zu sein.Geht es nach der Stadt Limburg, ist ein Autoposer vergleichbar mit einem Fußballer, der ein schweres Foul begangen hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren