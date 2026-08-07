Vollsperrung Lahnbrücke endet
Limburg: In Staffel wird es am 20. August spektakulär
Die beiden Mitarbeiter des Landkreises Limburg-Weilburg, Frank Naumann (links) und Frederik Heider, stehen auf der Baustelle an
Die beiden Mitarbeiter des Landkreises Limburg-Weilburg, Frank Naumann (links) und Frederik Heider, stehen auf der Baustelle an der Lahn bei Staffel. Im Hintergrund sind die beiden Widerlager für die Behelfsbrücke zu sehen, die demnächst errichtet werden soll, damit die alte Brücke dahinter abgerissen und neu gebaut werden kann. Foto:
Stefan Dickmann

Am 20. August können sich die Limburger, vor allem die Staffeler, auf eine spektakuläre Aktion an der Baustelle der Lahnbrücke freuen: Eine Behelfsbrücke wird eingesetzt. Das beschleunigt die Arbeiten. Ein Ende der Vollsperrung rückt näher.

Lesezeit 3 Minuten
Noch wird es mehr als einen Monat dauern, bis die Vollsperrung der Staffeler Lahnbrücke (seit Ende Mai) endlich ein Ende hat und die direkte Verbindung zur Innenstadt von Limburg wieder zur Verfügung steht. Bis dahin ist die Behelfsbrücke errichtet, damit die alte Brücke nebenan abgerissen und neu gebaut werden kann, wofür der Landkreis Limburg-Weilburg zuständig ist.
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