Am 20. August können sich die Limburger, vor allem die Staffeler, auf eine spektakuläre Aktion an der Baustelle der Lahnbrücke freuen: Eine Behelfsbrücke wird eingesetzt. Das beschleunigt die Arbeiten. Ein Ende der Vollsperrung rückt näher.
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Noch wird es mehr als einen Monat dauern, bis die Vollsperrung der Staffeler Lahnbrücke (seit Ende Mai) endlich ein Ende hat und die direkte Verbindung zur Innenstadt von Limburg wieder zur Verfügung steht. Bis dahin ist die Behelfsbrücke errichtet, damit die alte Brücke nebenan abgerissen und neu gebaut werden kann, wofür der Landkreis Limburg-Weilburg zuständig ist.