Was tun, wenn in Limburg das Trinkwasser knapp wird? Drei Notbrunnen sollen im Ernstfall helfen – doch reicht das für 36.000 Menschen? Ein Blick auf die Notfallvorsorge der Stadt und warum Wasser wichtiger als Essen ist.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat einen „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ veröffentlicht, der schon in der thematischen Übersicht deutlich macht, worauf es besonders ankommt, wenn es zur Katastrophe kommt: „Essen und Trinken bevorraten“ und „Wasservorrat für die Hygiene“.

Aber wo kommt das Trinkwasser her, wenn die Wasserversorgung zusammenbricht und der eigene Wasservorrat (sofern zu Hause vorhanden) aufgebraucht ist? Der Limburger Stadtverordnete Jonas Winter (Grüne) wollte deshalb vom Magistrat wissen, ob die Trinkwasserbrunnen in Limburg in einem Zustand sind, „der eine Versorgung im Notfall sicherstellt“. Diese Frage stellte er auch vor dem Hintergrund, dass Limburg in den vergangenen Jahrzehnten „erheblich gewachsen“ sei, sowohl in der Fläche als auch bei der Einwohnerzahl.

Limburger Notbrunnen wurden 2022 modernisiert

„In Limburg stehen drei betriebsbereite und einsatzfähige Trinkwassernotbrunnen zur Verfügung“, antwortet Bürgermeister Marius Hahn (SPD), der an der Spitze des Magistrats steht. Diese würden gemäß den Vorgaben des Wassersicherstellungsgesetzes betrieben und dienten im Verteidigungs- oder Katastrophenfall der Grundversorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. „Die Notbrunnen sind unabhängig vom öffentlichen Rohrnetz“, erklärt er weiter. „Im Einsatzfall erfolgt die Wasserabgabe inklusive Desinfektionstabletten über Zapfstellen an die Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger bringen dafür ihre eigenen Behältnisse mit.“

Nach Hahns Angaben sind die Notbrunnen im Jahr 2022 instand gesetzt worden: Die Pumpen sowie die Steigrohre seien ausgetauscht und eine „mechanische Regenerierung“ der Brunnen durchgeführt worden, „um ihre Betriebsbereitschaft und Einsatzfähigkeit sicherzustellen“. Sollten Mängel festgestellt werden, erfolge eine enge Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Gießen, um erforderliche Instandsetzungsmaßnahmen umzusetzen. „Die dafür notwendigen Haushaltsmittel werden, nach erfolgreicher Prüfung der entsprechenden Anträge, durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereitgestellt.“

Nun möchte man sich eher nicht vorstellen, was es im Katastrophenfall bedeutet, wenn rund 36.000 Einwohner in Limburg über einen längeren Zeitraum zu Hause keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser haben und auf drei Trinkwassernotbrunnen angewiesen sind. Ein wichtiger Grundsatz des Bundesamts lautet daher: „Trinkwasser ist wichtiger als Essen“. Ein Mensch könne unter Umständen drei Wochen ohne Nahrung auskommen, heißt es in dem Notfall-Ratgeber, der auf der Homepage des Bundesamts als pdf-Datei heruntergeladen werden kann, „aber nur vier Tage ohne Flüssigkeit“.

14 Liter Flüssigkeit pro Person in einer Woche

Das Bundesamt empfiehlt, pro Person circa 14 Liter Flüssigkeit je Woche zu Hause vorrätig zu halten, und listet als geeignete Getränke Mineralwasser, Fruchtsäfte und „länger lagerfähige Getränke“ auf. Diese und andere Empfehlungen seien zwar keine verbindliche Vorgabe, aber zumindest eine „Hilfestellung“, um sich „möglichst“ zehn Tage selbst versorgen zu können, wobei schon ein Vorrat von nur drei Tagen sehr helfen könne.

Die Energieversorgung Limburg (EVL), an der die Stadt mehrheitlich beteiligt ist, ist nach Hahns Angaben zwar mit der technischen Wartung und Inspektion der Trinkwassernotbrunnen beauftragt. Die Planung, Koordinierung sowie „übergeordnete Entscheidungen zur Trinkwassernotversorgung“ lägen jedoch bei der oberen Wasserbehörde beim RP Gießen und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.