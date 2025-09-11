Einst das Aushängeschild der Limburger Altstadtsanierung, bröckelt nun der Putz am Fachwerkhaus Römer 2-4-6. Aber nicht nur das: Schäden sind am markanten und bedeutenden Gotischen Haus an vielen Stellen auszumachen.

Das Gotische Haus Römer 2-4-6 gilt als ältestes freistehendes Fachwerkhaus Deutschlands und war einst das Aushängeschild der Limburger Altstadtsanierung. Nach der Feststellung von Gutachtern wurde das stattliche Gebäude 1289 anstelle eines beim großen Stadtbrand niedergebrannten Hauses errichtet und 1581 bis 1583 umgebaut. In Kürze ist es 40 Jahre her, dass das Bauwerk als „Objekt von besonderer nationaler und kultureller Bedeutung” eingestuft wurde. Dadurch sollte das Haus als baugeschichtliches Dokument erhalten bleiben. Die Forschungs- und Sanierungsarbeiten zogen sich über einen Zeitraum von nahezu zehn Jahren hin. Die Sanierung dauerte drei Jahre. Der finanzielle Aufwand lag bei mehr als drei Millionen Mark. Mit diesen Fakten stellen Limburgs Altstadtführerinnen und -führer das Juwel des historischen Stadtkerns ihren Besuchergruppen vor.

Doch bei allem Stolz, ein so wertvolles Dokument Limburger Baugeschichte präsentieren zu können, lassen sich die Schattenseiten nicht verbergen. Der Blick hinauf zum Giebel über dem Eingang lässt erkennen, dass der Putz immer mehr bröckelt. Allein auf der Ostseite über dem Eingang ist er zwischen dem Fachwerk an fünf Gefachen herausgefallen. Ein weiteres richtig großes Gefach ist auf der Nordseite betroffen, sodass sich für Passanten inzwischen die Sicherheitsfrage stellt. Der Blick auf das große Dach verrät zehn Schadstellen. Abgerutschte Schiefersteine sammeln sich in der Regenrinne. Folgeschäden sind unausweichlich.

Zu viel Gewicht durch 400.000 Partituren

Den Fremdenführern macht das zu schaffen. „Bis 2020 waren in dem Haus das Freie Institut für Bauforschung und Dokumentation Marburg (IBD sowie das Deutsche Centrum für Chormusik untergebracht. Hier belasteten zuletzt bis über 400.000 Partituren das alte Haus durch ein zu hohes Gesamtgewicht, weshalb die Stadt den Auszug anordnete“, sagt Karl Diehl.

Der Sprecher von 50 Limburger Stadtführern zeigt einen Zeitungsbericht vom 2. August 2021, in dem die Stadt mitteilt, dass sie die Bemühungen um eine Umnutzung intensiviert habe. Der Magistrat habe eine grobe Konzeption zu einem Ausstellungshaus zum Fachwerkbau in Limburg beschlossen und werde für eine weitere Planung 25.000 Euro in den kommenden Haushalt einstellen.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, solle der Römer 2-4-6 einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Vorgesehen sei eine Ausstellung, die sich nach Angaben der Stadt verschiedener Medien bedient und im Rahmen von Stadtführungen besichtigt werden soll. Die Kehrseite der Medaille: „Im Verschönerungsverein hatte sich eine Gruppe Freiwilliger gefunden, die vor Führungen das Haus schon mal besenrein machten“, berichtet Karl Diehl. Seine Kollegin Birgid Eisenbach sagte: „Es geht uns nicht darum, hier einzelne Personen für Versäumnisse verantwortlich zu machen. Vielmehr haben wir die Befürchtung, dass dieses wertvolle, seit Jahren leer stehende Gebäude von nationaler Tragweite aus dem Bewusstsein des Magistrats verschwindet und deshalb wollen wir an seine Verantwortung erinnern.“

Mangelnde Pflege des Gebäudes

Die momentane Situation und der Umgang der Stadt mit dieser Vorzeige-Immobilie bereitet auch dem Fachwerkexperten Stephan Dreier aus Niederbrechen einige Bauchschmerzen. Ihn hatten die Stadtführer zu seiner Einschätzung des Bauzustands eingeladen. Dreier beklagte die mangelnde Pflege und Instandhaltung des Gebäudes, die nicht nur in dem bröckelnden Putz, der Aufarbeitung der hölzernen Fensterrahmen und den Schadstellen im Dach zum Ausdruck komme. Es würden auch die Schiefersteine aus dem Regenrinne oder der herabgefallene Putz auf dem Sims der Nordseite nicht beseitigt, was darauf hindeute, dass dem Haus nicht die Bedeutung beigemessen werde, die es verdiene. Wörtlich sagte Dreier: „Aus fachlicher Sicht müssen solche Bauwerke mindestens alle zwei Jahre einer Standardkontrolle unterzogen werden. Das sollte nicht von der Legislaturperiode eines Bürgermeisters abhängen.“