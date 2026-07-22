Ein schwerwiegender Tatvorwurf: Hat ein 31-jähriger Mann seine damals vierjährige Tochter missbraucht? Das muss das Landgericht Limburg klären. Doch es gibt massive Probleme mit der Glaubwürdigkeit der Mutter, die den mutmaßlichen Täter belastet.
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Weil er seine knapp vierjährige, leibliche Tochter vergewaltigt haben soll, muss sich derzeit ein 31-jähriger Mann aus Neuwied vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er das Kind am 17.