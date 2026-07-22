Prozess am Landgericht
Limburg: Hat 31-Jähriger Tochter (4) missbraucht?
Ein 31-Jähriger steht in Limburg vor Gericht, weil er seine vierjährige Tochter missbraucht haben soll.
Ein 31-Jähriger steht in Limburg vor Gericht, weil er seine vierjährige Tochter missbraucht haben soll.
David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Ein schwerwiegender Tatvorwurf: Hat ein 31-jähriger Mann seine damals vierjährige Tochter missbraucht? Das muss das Landgericht Limburg klären. Doch es gibt massive Probleme mit der Glaubwürdigkeit der Mutter, die den mutmaßlichen Täter belastet.

Lesezeit 4 Minuten
Weil er seine knapp vierjährige, leibliche Tochter vergewaltigt haben soll, muss sich derzeit ein 31-jähriger Mann aus Neuwied vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er das Kind am 17.
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