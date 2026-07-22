Prozess am Landgericht Limburg: Hat 31-Jähriger Tochter (4) missbraucht? Rolf Goeckel 22.07.2026, 20:00 Uhr

i Ein 31-Jähriger steht in Limburg vor Gericht, weil er seine vierjährige Tochter missbraucht haben soll. David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Ein schwerwiegender Tatvorwurf: Hat ein 31-jähriger Mann seine damals vierjährige Tochter missbraucht? Das muss das Landgericht Limburg klären. Doch es gibt massive Probleme mit der Glaubwürdigkeit der Mutter, die den mutmaßlichen Täter belastet.

Weil er seine knapp vierjährige, leibliche Tochter vergewaltigt haben soll, muss sich derzeit ein 31-jähriger Mann aus Neuwied vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er das Kind am 17.







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