Optik des Hallenbads im Blick Limburg: Hallenbad in Offheim hat nun eine „Föhnbar Stefan Dickmann 15.10.2026, 10:00 Uhr

i Nach dem Schwimmen noch mal mit Föhn und Spiegel die Frisur richten: Auch dieser schicke Bereich ist seit dem Ende der Sommerpause 2026 neu im Foyer des Hallenbads in Offheim. Der Erste Vorsitzende des Hallenbadvereins, Christof Schneider (links), und der technische Leiter Volker Fischer haben aber schon weitere wichtige Investitionen im Blick. Stefan Dickmann

Der Hallenbadverein in Offheim hat in den vergangenen Jahren in die Technik im Bad investiert. Nun war die Optik dran. Viele Mitglieder waren nach der Sommerpause überrascht, wie es nun dort aussah. Und das müssen sie ab dem kommenden Jahr zahlen.

In den vergangenen Jahren musste der Hallenbadverein vor allem in die aufwendige Technik des 1972 gebauten Hallenbads im Limburger Stadtteil Offheim investieren. Das war zwingend notwendig für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb des ehemaligen städtischen Hallenbads, um das sich seit dem Jahr 2005 dieser Verein kümmert.







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