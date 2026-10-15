Der Hallenbadverein in Offheim hat in den vergangenen Jahren in die Technik im Bad investiert. Nun war die Optik dran. Viele Mitglieder waren nach der Sommerpause überrascht, wie es nun dort aussah. Und das müssen sie ab dem kommenden Jahr zahlen.
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In den vergangenen Jahren musste der Hallenbadverein vor allem in die aufwendige Technik des 1972 gebauten Hallenbads im Limburger Stadtteil Offheim investieren. Das war zwingend notwendig für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb des ehemaligen städtischen Hallenbads, um das sich seit dem Jahr 2005 dieser Verein kümmert.