„Ich stech dich ab“
Limburg: Gericht weist Gewalttäter in Psychiatrie ein
In Limburg wurde ein 20-Jähriger vom Gericht in eine Psychiatrie eingewiesen, da er mehrmals Menschen mit Glasscherben und Messe
In Limburg wurde ein 20-Jähriger vom Gericht in eine Psychiatrie eingewiesen, da er mehrmals Menschen mit Glasscherben und Messer angriff.
David-Wolfgang Ebener/dpa

Wenn Konflikte entstehen, greift der Angeklagte zur Flasche, schlägt sie in Scherben und droht, den anderen abzustechen. Da der junge Limburger dies im vergangenen Jahr mehrmals tat, musste er sich nun vor dem Jugendschöffengericht verantworten.

Lesezeit 3 Minuten
Das Limburger Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richterin Michelle Krämer hat einen 20-jährigen Mann aus Limburg wegen Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug in zwei Fällen und Bedrohung in drei Fällen schuldig gesprochen. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an, weil er nach Überzeugung aller Prozessbeteiligten die Taten im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen hat: ...
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