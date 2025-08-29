Eine Taufe findet doch am Becken in der Kirche statt, oder? Nicht bei den evangelischen Kirchengemeinden aus Limburg und der Region, dort wurde jüngst an der Lahn getauft.

„Im Fluss des Lebens“ – mit Flusswasser getauft zu werden, sich an seine eigene Taufe erinnern lassen, mit Gottes Segen erfrischt werden. Zu einem Tauffest der besonderen Art hatten die evangelischen Kirchengemeinden von Limburg, Steeden, Schadeck, Runkel, Seelbach und Aumenau jüngst auf das Gelände des Kanu Clubs Limburg (KCL) eingeladen. Traumhaft schön gelegen und nur ein paar Schritte vom Bootsanleger des KCL entfernt, waren nicht nur die Täuflinge mit Freunden, Verwandten und Bekannten sowie den Paten der Einladung gefolgt, sondern auch für die Tauferinnerung und auch ein großer Teil der 46 neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden waren in Begleitung dabei.

Mit einem Kännchen das Wasser aus dem Fluss geholt

Christian Grän, evangelischer Pfarrer für Steeden und Schadeck, gab zum Auftakt dieses großen Tags einen kurzen Einblick in das Fest der Taufe. Zunächst zeigte er sich erfreut, dass es dieses Konzept an der Lahn schon seit ein paar Jahren gibt und von der evangelischen Kirchengemeinde durchgeführt wird. „Die Taufe bedeutet die Aufnahme in die christliche Gemeinde und die Gemeinschaft mit Gott. Eigentlich ist es ein traditionelles Fest in der Kirche, aber wir wollen auch mal raus unter den freien Himmel, um auch den Leuten eine Alternative zu bieten, die nicht so gerne in die Kirche gehen“, sagte der Pfarrer mit einem Lächeln auf dem Gesicht gegenüber dieser Zeitung. „Jesus wurde mit Wasser getauft und so wurde das Wasser zum Symbol der Taufe und was bietet sich da besser an als die Lahn“, so Christian Grän weiter. Der schöne, schattige Platz war optimal vorbereitet und die zahlreichen Gäste fanden auf den Holzbänken ausreichend Sitzmöglichkeiten. Der Gottesdienst begann pünktlich um 11 Uhr und nach der Begrüßung durch Pfarrerin Susanne Stock und Pfarrer Christian Grän sangen alle das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“. Bevor es dann zur Taufe ging, begleiteten viele der Anwesenden den Pfarrer zur Lahn, um das Taufwasser mit kleinen Kännchen aus dem Fluss zu holen. Dies wurde dann anschließend in das Taufbecken geschüttet und die Zeremonie konnte beginnen.

Zu den Täuflingen gehörte auch die kleine Ronja Marie, die natürlich mit ihrer Mama, Verwandten, Freunden der Familie und den Paten gekommen war. Die Familie aus Eschhofen hatte sich für die Taufe an der Lahn entschieden. „Die Lahn bietet eine schöne und ruhige Umgebung für die Taufe. Wir haben bewusst diesen Ort im Freien gewählt, da er eine angenehme Atmosphäre schafft und sich von den klassischen Kirchenfeiern unterscheidet. Zudem hat mein Mann als Angler einen besonderen Bezug zum Wasser und insbesondere zur Lahn“, sagte die glückliche und zufriedene Mutter Alisa Zausra. „Wir haben uns sehr auf diesen Tag gefreut, waren zwar ein bisschen aufgeregt, aber haben uns zu keiner Zeit stressen lassen“, sagte Alisa Zausra beim Blick in die herrliche Sonntagmorgen-Sonne.

Neue Konfirmanden der Gemeinden stellen sich vor

Zwei weitere Täuflinge wurden an diesem Tag mit dem Wasser aus der Lahn getauft. Eine Tauferinnerung gab es für die Kinder, die vor fünf Jahren in die Kirche aufgenommen worden waren. Sie bekamen alle eine Kerze überreicht, die dann angezündet wurde. Eine weitere Besonderheit bei diesem Gottesdienst war die Vorstellung der Konfirmandinnen und Konfirmanden aus den am Anfang des Berichts aufgeführten evangelischen Kirchengemeinden. Sie wurden einzeln vorgestellt und bekamen, nachdem sie unter einem aufgestellten Regenbogen durchgelaufen waren, Gottes Segen zugesprochen.

Musikalisch am E-Piano wurde die Zeremonie von Erich Brück begleitet. Die liebvolle Gestaltung des Platzes zur Durchführung des Gottesdienstes hatte Ann Stephan Schäfer vom Kirchenvorstand aus Limburg übernommen. Auch alle anderen Gäste an diesem Tag waren begeistert von der Atmosphäre und da auch der Wettergott seinen Lieben einen schönsten Sonnenschein schickte, war es ein rundum gelungener Gottesdienst, der mit dem „Vater unser“ endete. Anschließend traf man sich noch zu einem kühlen Wasser oder einer Apfelsaftschorle und Laugengebäck. Ein großer Dank der Gemeinden geht auch an den Kanu Club Limburg, der sein Gelände für diesen Tag zur Verfügung gestellt hatte.