Wie soll die Südumgehung in Limburg aussehen? Dazu gibt es jetzt eine Idee der CDU. Eine Idee, wie die Südumgehung dem Zivilschutz dienen könnte.
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Vielleicht muss man die seit Jahrzehnten in Limburg diskutierte Südumgehung einfach nur neu denken, damit sie aus Sicht der Befürworter schneller gebaut wird, als realistisch zu erwarten wäre. Das scheint sich die CDU-Fraktion bei ihrem Antrag zu mehr Zivilschutz gedacht zu haben, den die Stadtverordneten in den Ausschuss verwiesen haben.