Bürger machen einiges mit Limburg: Eine der furchtbarsten Straßen der Stadt Stefan Dickmann 17.04.2026, 14:00 Uhr

i Schmale Straße, viel Verkehr und ein Bürgersteig, der immer wieder überfahren wird: Wer in der Innenstadt von Limburg direkt gegenüber vom Parkdeck am Güterbahnhof an der Straße "Am Stephanshügel" wohnt, braucht starke Nerven. Stefan Dickmann

Wer in Limburg an der Straße „Am Stephanshügel“ wohnt, macht einiges mit: Gefährliche Situationen durch einen viel zu schmalen Gehweg, bei Regen „Duschen“ durch vorbeifahrende Autos. Was sagt die Stadtverwaltung dazu?

Es ist ein Hilferuf. „Es geht um unsere tägliche Sicherheit und Unversehrtheit“, schreibt Hans Bernd Rindsfüsser. Er ist Anwohner der Straße „Am Stephanshügel“ in der Südstadt am Güterbahnhof. Seit mehr als zwei Jahrzehnten beklagen die Anwohner von der Abzweigung Holzheimer Straße bis zur Hausnummer 6 „in beiden Richtungen den Zustand der Straße“.







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