Wer in Limburg an der Straße „Am Stephanshügel“ wohnt, macht einiges mit: Gefährliche Situationen durch einen viel zu schmalen Gehweg, bei Regen „Duschen“ durch vorbeifahrende Autos. Was sagt die Stadtverwaltung dazu?
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Es ist ein Hilferuf. „Es geht um unsere tägliche Sicherheit und Unversehrtheit“, schreibt Hans Bernd Rindsfüsser. Er ist Anwohner der Straße „Am Stephanshügel“ in der Südstadt am Güterbahnhof. Seit mehr als zwei Jahrzehnten beklagen die Anwohner von der Abzweigung Holzheimer Straße bis zur Hausnummer 6 „in beiden Richtungen den Zustand der Straße“.