Mehr als ein Jahr nach einem Bürgerentscheid hat sich das Thema Taubentöten in Limburg erledigt, weil sich die Rechtslage geändert hat. Doch wie kann es weitergehen?

Im Frühjahr 2021 stellte die Stadt offiziell fest: Limburg hat ein Taubenproblem mit zu vielen Tauben in der Innenstadt, die nach Futter suchen und mit ihrem Kot für großen Unmut bei Anwohnern und Geschäftsleuten sorgen. Im November 2023 stimmten die Stadtverordneten mit großer Mehrheit zu, dass Stadttauben getötet werden sollen, um die Population möglichst schnell deutlich zu verkleinern. Im Juni 2024 bestätigten die Bürger diesen Beschluss in einem Bürgerentscheid. Doch bis heute ist keine einzige Stadttaube getötet worden. Auf Anfrage teilt die Stadt nun mit, „dass der Zustand hingenommen werden muss“. Mit anderen Worten: Alles bleibt beim Alten.

Das hat etwas mit der Aufhebung eines Erlasses des hessischen Landeswirtschaftsministeriums im März 2025 zu tun, der die Hürden für das Taubentöten so hoch gelegt hat, dass offenbar kaum noch jemand darüber springen kann: weder ein Schädlingsbekämpfer noch eine Kommune. Der Erlass hatte geregelt, dass Tauben nicht unter das Bundesartenschutzgesetz fallen. Als das den politisch Verantwortlichen in Wiesbaden juristisch zu heikel wurde, kippten sie diesen Erlass. Wer seitdem in Hessen Tauben töten will (zum Beispiel als Falkner) oder töten lassen will (zum Beispiel eine Kommune wie die Stadt Limburg), muss das sehr gut begründen. Es müssen „erhebliche gemeinwirtschaftliche Schäden“ vorliegen. Und diesen Beweis zu erbringen, ist offenkundig schwer.

Stadt glaubt nicht an erfolgreichen Widerspruch

Die Stadt Limburg stellte zwar bei der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Limburg-Weilburg einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung nach der Bundesartenschutzverordnung, mit der ein Falkner oder Schädlingsbekämpfer hätte beauftragt werden können, die Stadttauben von Limburg zu töten. Doch der Landkreis lehnte das ab. Die Stadt wiederum verzichtete darauf, dagegen Widerspruch einzulegen, weil sie davon überzeugt ist, dass ein solcher Widerspruch „nicht zu einer Genehmigung führt“, wie die Sprecherin der Stadt, Larissa Wolfram-Kuhl, auf Anfrage mitteilt.

„Die Stadt bleibt bei ihrer Einschätzung, wonach es sich bei den Stadttauben an einigen Hotspots der Innenstadt um Schädlinge handelt“, teilt die Sprecherin weiter mit. „Deshalb sollte die Population entsprechend eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung und eines anschließenden Bürgerentscheids durch Einfangen und Töten reduziert werden.“ Aber: „Die Stadt sieht vor dem Hintergrund des bindenden Bürgerentscheids und der Auslegung des Artenschutzes keine Handlungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Die Gesetzes- und Verordnungslage sowie deren Auslegung durch das Land bedeutet letztlich, dass der Zustand hingenommen werden muss.“ Und: „Bund und Land bestreiten, dass durch Tauben ein ,Problem‘ entstehen kann. Die Stadt sieht das definitiv anders – aber ohne Änderung von Verordnungen und Gesetzen fehlen hier die Handlungsmöglichkeiten.“

Der Bürgerentscheid vom Juni 2024, der die Stadt bevollmächtigt hat, Stadttauben töten zu lassen, ist drei Jahre lang bindend; zum Zeitpunkt der Entscheidung war der Erlass des Landwirtschaftsministeriums noch in Kraft. Und auch wenn die Stadt heute pflichtschuldig betont, sie sei gewillt, die Stadttauben töten zu lassen, gehört zur Wahrheit auch, dass sie sich nach dem Bürgerentscheid im Sommer 2024 eingehend mit einem Angebot eines Gnadenhofs für Tiere in Bayern beschäftigte, der 200 Stadttauben Asyl gewähren wollte. Die Stadt verhandelte daraufhin mit den Gegnern des Taubentötens über betreute Taubenschläge, um die 200 Tauben einfangen zu können. Die Stadtverordneten hatten aber solche Taubenhäuser explizit abgelehnt. Jetzt sind der Stadt und den Stadtverordneten mindestens bis zum Sommer 2027 die Hände gebunden.

Landkreis liegen noch zwei Widersprüche vor

Dem Landkreis liegen noch zwei Widersprüche von zwei Privatpersonen vor, die sich ebenfalls vergeblich um eine Ausnahmegenehmigung nach der Bundesartenschutzverordnung bemüht hatten. Wie der Sprecher des Landkreises, Jan Kieserg, mitteilt, ist die juristische Prüfung der beiden Widersprüche noch nicht abgeschlossen. Doch wie wahrscheinlich ist ein Erfolg auf diesem Weg, wenn nicht mal die Stadt Limburg mit einem eigenen Rechtsamt im Rücken daran glaubt? Sollte der Landkreis die beiden Widersprüche ablehnen, bliebe den Antragstellern nur noch der Rechtsweg, inklusive eines jahrelangen Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht.

Wie könnte es weitergehen? Im Frühjahr 2026 sind Kommunalwahlen in Hessen, dann wird auch eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die könnte den Magistrat bitten, sich des „Taubenproblems von Limburg“ erneut anzunehmen und spätestens bis zum Sommer 2027 Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Sollte sich bis dahin die Rechtslage nicht entscheidend ändern, bliebe nur eine Alternative, auf die sich die Stadt bereits im Frühjahr 2021 nach Rücksprache mit Vogel-Experten verständigt hatte. In dem Termin war man nach Angaben des Magistrats zu der Erkenntnis gekommen, „dass man an einem Taubenhaus wohl nicht vorbeikommt“.