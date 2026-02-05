Geld veruntreut Limburg: Diakonieverein in der Krise 05.02.2026, 10:00 Uhr

i Das Alten- und Pflegeheim Wichernstift Limburg: Hier hat der Förderverein Diakonie Limburg seinen Sitz. Dieter Fluck

Ein Kassierer plündert unbemerkt ein Vereinsvermögen von 235.000 Euro. Wie konnte das passieren? Fragen an den Förderverein Diakonie Limburg.

Grenzenloses Vertrauen? Blauäugigkeit? Womöglich sogar Fahrlässigkeit? Dem Förderverein Diakonie Limburg stellen sich viele, auch unangenehme Fragen, nachdem sein Kassierer Volker H. viereinhalb Jahre lang die Sparkonten des Vereins geplündert hat – unbemerkt vom übrigen Vorstand und vor allem von den beiden mit der Kontrolle beauftragten Kassenprüfern.







