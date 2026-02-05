Geld veruntreut: Limburg: Diakonieverein in der Krise
Geld veruntreut
Limburg: Diakonieverein in der Krise
Ein Kassierer plündert unbemerkt ein Vereinsvermögen von 235.000 Euro. Wie konnte das passieren? Fragen an den Förderverein Diakonie Limburg.
Lesezeit 3 Minuten
Grenzenloses Vertrauen? Blauäugigkeit? Womöglich sogar Fahrlässigkeit? Dem Förderverein Diakonie Limburg stellen sich viele, auch unangenehme Fragen, nachdem sein Kassierer Volker H. viereinhalb Jahre lang die Sparkonten des Vereins geplündert hat – unbemerkt vom übrigen Vorstand und vor allem von den beiden mit der Kontrolle beauftragten Kassenprüfern.