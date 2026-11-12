Streit um Mitsprache
Limburg: Bürgerbeteiligung bei Solarpark ungeklärt
Ein Solarpark wie auf diesem Symbolbild soll auch an der Autobahn bei Linter entstehen.
Ein Solarpark wie auf diesem Symbolbild soll auch an der Autobahn bei Linter entstehen.
Jan Woitas/dpa

Beim geplanten Solarpark an der A3 ist unklar, wie Anwohner beteiligt werden sollen. Ein fehlender Passus im Vertrag löst Streit in der Lokalpolitik aus und könnte das Projekt verzögern.

Lesezeit 3 Minuten
Bürger sollen am geplanten Solarpark bei Linter mitverdienen. Doch im Vertrag zwischen der Stadt Limburg und der EVL fehlt dazu eine Regelung. CDU und Grüne verlangen daher Nachbesserungen.2027 soll an der Autobahn bei Linter ein Solarpark entstehen. Der Energieversorger EVL will dort Strom produzieren und verkaufen.
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