Streit um Mitsprache Limburg: Bürgerbeteiligung bei Solarpark ungeklärt Stefan Dickmann 12.11.2026, 11:00 Uhr

i Ein Solarpark wie auf diesem Symbolbild soll auch an der Autobahn bei Linter entstehen. Jan Woitas/dpa

Beim geplanten Solarpark an der A3 ist unklar, wie Anwohner beteiligt werden sollen. Ein fehlender Passus im Vertrag löst Streit in der Lokalpolitik aus und könnte das Projekt verzögern.

Bürger sollen am geplanten Solarpark bei Linter mitverdienen. Doch im Vertrag zwischen der Stadt Limburg und der EVL fehlt dazu eine Regelung. CDU und Grüne verlangen daher Nachbesserungen.2027 soll an der Autobahn bei Linter ein Solarpark entstehen. Der Energieversorger EVL will dort Strom produzieren und verkaufen.







Artikel teilen

Artikel teilen