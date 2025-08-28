Vor dem Amtsgericht Limburg muss sich derzeit ein 41-jähriger Mann aus Hadamar wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll laut Staatsanwaltschaft vor gut zwei Jahren gemeinsam mit acht bis zehn weiteren Männern einen heute 32-jährigen Limburger Altstadtbewohner verprügelt haben. Auslöser für die Tat, die sich auf dem Bischofsplatz ereignete, war offenbar, dass der Geschädigte eine Woche zuvor den Sohn des Angeklagten (16) zur Rede gestellt hatte. Der damals 14-Jährige hatte nach Aussagen von Zeugen gemeinsam mit anderen Jugendlichen „Klingelmännchen“ gespielt, die Tür eines Hauses gewaltsam aufgetreten sowie mit Steinen und Stühlen gegen das Haus geworfen. Die Polizei beschrieb das Verhalten der Jugendlichen als „sehr aggressiv“ und respektlos. Außerdem sollen die jungen Leute getönt haben, dass „Albaner solche Dinge ohne Polizei klären“.

Der Geschädigte, von Beruf Altenpfleger und nach eigenen Angaben Hobby-Kampfsportler, war auch mehr als zwei Jahre nach dem Vorfall am 21. Juni 2023 sichtlich aufgebracht über das damalige Geschehen. Sechs bis sieben Jugendliche, so berichtete er als Zeuge vor Gericht, seien vor seiner Haustür erschienen, hätten geklingelt, dagegen getreten, mit Eierschalen geworfen und gerufen „Wir ficken dich“. Später hätten sie sogar mit Stühlen einer Bäckerei und Steinen geworfen. In dem Haus wohnt auch seine 73-jährige Mutter.

Vorfall bereits eine Woche vorher

Er habe einen der Jugendlichen – es handelte sich um den Sohn des Angeklagten – daraufhin wegen seines Verhaltens zur Rede stellen wollen und deshalb am Boden „fixiert“, schilderte der 32-Jährige vor Gericht. „Ich wollte endlich meine Ruhe haben“, so der Zeuge. Doch der junge Mann habe unter anderem seinen Vater gerufen, der wenig später mit weiteren Verwandten in der Altstadt erschienen sei. Die zwischenzeitlich von einem Bewohner herbeigerufene Polizei konnte die Situation jedoch offenbar beruhigen; dem Angeklagten wurde bei dieser Gelegenheit ein Platzverweis erteilt.

Eine Woche später seien die Dinge dann aber eskaliert, schilderte der Zeuge. Der Sohn des Angeklagten habe mit ein paar Kumpels bereits vor seinem Haus auf ihn gewartet, als er nach Hause gekommen sei, und erneut seine Verwandten gerufen. Wenige Minuten später seien dann mehrere Autos vorgefahren, und kurz darauf hätten die Männer auf ihn eingeprügelt. Er sei zu Boden gegangen und nach eigenen Angaben mit etwa 50 Tritten und 20 bis 30 Schlägen traktiert worden.

Geschädigter: Die wollten mich fertigmachen

Nur seiner Erfahrung als Kampfsportler habe er es zu verdanken, dass er sich in Embryonalstellung hinlegte und seinen Kopf und Körper so schützte, dass er keine schweren Verletzungen davontrug. Der Sohn des Angeklagten habe im Verlaufe des Streits eine Dose Pfefferspray auf ihn gesprüht, berichtete der Zeuge. „Das war alles ein abgekartetes Spiel, bei dem es darum ging, mich fertigzumachen“, so der 32-Jährige. Mehrere Monate habe er unter Schlafstörungen gelitten, und bis heute beschäftige ihn der Vorfall innerlich. Eine bereits laufende Psychotherapie habe er ausgeweitet, um das Geschehen zu verarbeiten.

Nach Darstellung des Zeugen war der Vorfall vor gut zwei Jahren aber nur die Spitze eines Eisbergs. Denn schon seit Längerem leide die ganze Altstadt unter dem übergriffigen Verhalten von Jugendbanden. Dies bestätigte der Vermieter des Angeklagten (45), der ebenfalls als Zeuge geladen war. Schon ein Dreivierteljahr vorher habe es begonnen: Jugendliche hätten die Tür zu seinem Haus aufgetreten und immer wieder dagegen geschlagen. Er habe die Polizei gerufen – geändert habe sich nichts. Er habe sich schon einmal schützend vor eine ältere Nachbarin stellen müssen, berichtete der 45-Jährige. „Alle Nachbarn haben ihre Begegnungen mit diesen Jugendlichen gehabt“, sagte er. Er und andere Bewohner seien von den Jugendlichen als „scheiß Deutsche“ beschimpft worden. „Ich wohne schon seit 30 Jahren in Limburg, aber so etwas ist mir noch nicht passiert.“

Probleme mit pöbelnden Jugendlichen

Die Schilderungen der Zeugen vor dem Amtsgericht decken sich mit Erkenntnissen, von denen der stellvertretende Ordnungsamtsleiter der Stadt Limburg, André Tamoschus, in einer Haupt- und Finanzausschusssitzung im Juli 2023 berichtet hatte. Tamoschus hat 2022 eine Masterarbeit zum subjektiven Sicherheitsgefühl von Limburger Innenstadtbewohnern geschrieben. Darin beschreibt er, dass Bewohner der Innenstadt Probleme mit Jugendbanden mit Migrationshintergrund hätten. Die Jugendlichen seien am späten Abend zum Teil aggressiv aufgetreten und hätten Bürger angepöbelt. Der stellvertretende Ordnungsamtsleiter berichtete damals, dass er aggressives Verhalten auch persönlich erlebt habe.

Der Angeklagte, der sich als Kosovoalbaner bezeichnete, räumte zwar ein, dass er den Geschädigten geschubst und ihm eine „Backpfeife“ verpasst habe, bestritt aber weitere Schläge oder gar Tritte. Das Opfer sei gestolpert und daraufhin zu Boden gegangen, behauptete er. Er verneinte außerdem die Frage von Richterin Michele Krämer, ob weitere Männer an dem Vorfall beteiligt waren. Er sei mit dem Geschädigten allein gewesen, erklärte er. Als Motiv für sein Verhalten gab der 41-Jährige an, dass sein Sohn von dem Geschädigten in der Woche davor geschlagen worden sei; auch habe er ihm das Handy abgenommen. Auf die Frage nach dem Einsatz von Pfefferspray behauptete der Angeklagte, er habe seinen Sohn davon abgehalten, den Reizstoff zu versprühen. Der Geschädigte hingegen sagte, niemand habe den Jugendlichen davon abgehalten.