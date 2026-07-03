Mehr Fahrgäste als erwartet Limburg: Bilanz nach einem Jahr Stadtbuskonzept Stefan Dickmann 03.07.2026, 17:00 Uhr

i Wer was zu den Stadtbussen in Limburg wissen will, muss sich an diese beiden Männer wenden: Der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU, rechts) ist Betriebsleiter des Stadtlinienverkehrs, Hicham Azzou der Abteilungsleiter ÖPNV und Mobilität in der Stadtverwaltung. Sie stehen an der Bushaltestelle „Campus“ am Stadthaus auf der Dietkircher Höhe. Vom 1. Juli 2026 an wird Azzou auf eigenen Wunsch für die Stadt Wiesbaden, seinem Wohnort, arbeiten und sich dort um den ÖPNV kümmern. Stefan Dickmann

Seit einem Jahr gibt es das neue Stadtbuskonzept in Limburg. In Social Media heiß diskutiert, hat sich das Angebot ausgezahlt. Der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) spricht im Interview über mehr Fahrgäste als erwartet – und Postleitzahlen.

Seit einem Jahr fahren in Limburg deutlich mehr und häufiger Stadtbusse und das auch in die Stadtteile. Im Gespräch erklärt der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) als verantwortlicher Betriebsleiter, wie sich die Fahrgastzahlen entwickelt haben, warum eine „Kinderkrankheit“ sehr viel länger gebraucht hat, um sie zu „heilen“, und wie seine 15-jährige Tochter ihm beim Stadtbussystem etwas erklärt hat, was er selbst noch nicht wusste.







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