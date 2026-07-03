Seit einem Jahr gibt es das neue Stadtbuskonzept in Limburg. In Social Media heiß diskutiert, hat sich das Angebot ausgezahlt. Der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) spricht im Interview über mehr Fahrgäste als erwartet – und Postleitzahlen.
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Seit einem Jahr fahren in Limburg deutlich mehr und häufiger Stadtbusse und das auch in die Stadtteile. Im Gespräch erklärt der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) als verantwortlicher Betriebsleiter, wie sich die Fahrgastzahlen entwickelt haben, warum eine „Kinderkrankheit“ sehr viel länger gebraucht hat, um sie zu „heilen“, und wie seine 15-jährige Tochter ihm beim Stadtbussystem etwas erklärt hat, was er selbst noch nicht wusste.