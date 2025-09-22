Gewerbsmäßige Untreue Limburg: Bewährung für Betrug an Kindergarten Stefan Dickmann 22.09.2025, 14:00 Uhr

i Der Prozess rund um den Betrug am Waldorf-Kindergarten "Zipfelmütze" in Limburg ist zu Ende. David-Wolfgang Ebener/dpa. picture alliance/dpa

Sozialstunden und Bewährung: Das ist das Ergebnis des Prozesses rund um den Betrug am Limburger Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“. Ein Ehepaar wurde wegen gewerbsmäßiger Untreue in 78 Fällen verurteilt. Wie sie ihre Strafe abmildern konnten.

Mit überhöhten und gefälschten Rechnungen an den Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“ in Limburg verursachte ein Ehepaar aus dem Landkreis Limburg-Weilburg zwischen 2018 und 2021 einen Schaden in Höhe von mindestens 130.000 Euro. Wegen gewerbsmäßiger Untreue in 78 Fällen verurteilte das Amtsgericht Limburg die beiden geständigen Angeklagten nun zu Haftstrafen, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt werden.







