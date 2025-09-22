Sozialstunden und Bewährung: Das ist das Ergebnis des Prozesses rund um den Betrug am Limburger Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“. Ein Ehepaar wurde wegen gewerbsmäßiger Untreue in 78 Fällen verurteilt. Wie sie ihre Strafe abmildern konnten.
Lesezeit 3 Minuten
Mit überhöhten und gefälschten Rechnungen an den Waldorf-Kindergarten „Zipfelmütze“ in Limburg verursachte ein Ehepaar aus dem Landkreis Limburg-Weilburg zwischen 2018 und 2021 einen Schaden in Höhe von mindestens 130.000 Euro. Wegen gewerbsmäßiger Untreue in 78 Fällen verurteilte das Amtsgericht Limburg die beiden geständigen Angeklagten nun zu Haftstrafen, die jeweils zur Bewährung ausgesetzt werden.