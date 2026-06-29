Heftige Reaktionen auf Video Limburg: Anwältin wehrt sich gegen AfD-Angriffe Stefan Dickmann 29.06.2026, 14:00 Uhr

i Nach dem "Shitstorm" im Internet postete die Limburger Rechtsanwältin Diana Yüce ein Video, mit dem sie auf die teils persönlichen Angriffe reagierte. Arif Gümüsel

Eine Limburger Rechtsanwaltskanzlei, die auf Abschiebung spezialisiert ist, postet regelmäßig Videos im Internet. Nun kam es zu einem „Shitstorm“, Drohungen wurden ausgesprochen. Was die AfD damit zu tun hat.

Die heimische Kreistagsabgeordnete Diana Yüce (Freie Wähler) ist Rechtsanwältin in Limburg und vertritt immer wieder Menschen, die von einer Abschiebung bedroht sind. Ist sie erfolgreich, postet sie davon ein Video auf der Facebook-Seite ihrer Kanzlei, die auf Arbeitsrecht spezialisiert ist.







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