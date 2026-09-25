Um die Ehre wiederherzustellen Limburg: Afghanen schlagen Landsmann brutal zusammen Rolf Goeckel 25.09.2026, 13:00 Uhr

i Der Bahnhofsvorplatz in Limburg war Schauplatz einer Schlägerei, die jetzt vor Gericht verhandelt wurde. Rolf Goeckel

Wie stellt man die Ehre wieder her, wenn sie in einem Tik-Tok-Video verletzt wurde? Für zwei junge Afghanen, die nun im Limburg vor Gericht standen, war die Antwort klar: den Kontrahenten brutal zusammenschlagen. Dafür gab es nun die Quittung.

Heftige Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gruppen von Afghanen haben im vergangenen Jahr Limburg erschüttert. Im Januar 2025 gingen etwa 30 überwiegend junge Männer auf der Limburger Domplatte aufeinander los. Zu Anklagen ist es bislang nicht gekommen; die Ermittlungen seien schwierig, heißt es von Staatsanwaltschaft und Polizei.







Artikel teilen

Artikel teilen