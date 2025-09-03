Für mehrere Hunderttausend Euro wird derzeit das Rathaus in Lierschied saniert und modernisiert. Dafür gibt es auch ordentlich Geld vom Land: Nun kam Staatssekretärin Simone Schneider mit 86.000 Euro vorbei. Doch es hakt noch im Erdgeschoss.

Solche Besuche empfängt man besonders gern: Als Simone Schneider, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium, nun in die Loreley-Gemeinde Lierschied kam, hatte sie als „Gastgeschenk“ einen beeindruckenden Förderbescheid dabei. Rund 86.000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm steuert das Land zum zweiten Bauabschnitt der barrierefreien Erschließung und Erweiterung des Lierschieder Rathauses bei. Ortbürgermeister Andreas Dillenberger freute sich darüber und erläuterte, was mit der stolzen Summe, zu der 35.000 Euro Eigenanteil der Ortsgemeinde dazu kommen, passieren wird. Im Fokus: die Wiederherstellung und Neugestaltung der Außenanlagen. „Hier wird gepflastert, dort kommt eine Schutzwand hin, und hier vorne geht es mit Gabionen weiter“, so Dillenberger bei dem Ortstermin. „Außerdem wird der Rathaus- und Festplatz erweitert, und es sollen sieben zusätzliche Parkplätze entstehen.“

Erster Bauabschnitt ist bereits fertig

Wo ein zweiter, da auch ein erster, bereits abgeschlossener Bauabschnitt: Hier standen die beiden Anbauten an das vor etwa 100 Jahren errichtete Fachwerkgebäude im Fokus. Unter anderem sorgt dort jetzt ein Lifter für barrierefreien Zugang, es gibt neue Toiletten, und der Ratssaal hat eine Akustikdecke bekommen. Die Investitionskosten des ersten Bauabschnitts in Höhe von rund 540.000 Euro hat das Land mit 365.000 Euro gefördert. Der Eigenanteil, der dabei übrig geblieben ist, werde den Haushalt der Ortsgemeinde zwar noch einige Zeit belasten, räumte Dillenberger ein: „Aber wir sind froh, dass wir es bewerkstelligen konnten. Denn so haben wir jetzt ein Kleinod, in dem man sich wohlfühlen kann.“ Und das sei immens wichtig, da es sich um den Mittelpunkt des Dorfs handle, bekräftigte der Landtagsabgeordnete Roger Lewentz (SPD), der ebenfalls an der Fördermittelübergabe teilnahm.

Aber Andreas Dillenberger und sein Beigeordneter Moritz Schmidt hatten dem Besuch aus Mainz noch mehr zu zeigen. Auch das im Erdgeschoss des Gebäudes befindliche Quartier der Lierschieder Feuerwehr, in dem es bislang sehr beengt zuging, wird umgebaut und modernisiert. „Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun“, kommentierte Simone Schneider, als sie die Baustelle sah. Unter anderem wird es künftig nach Geschlechtern getrennte Umkleiden und Toiletten geben. Insgesamt gehe es um ein Kostenvolumen von rund 338.000 Euro und eine in Aussicht gestellten Landesförderung in Höhe von 28.500 Euro, sagte Mike Weiland als Bürgermeister und oberster Feuerwehrchef der VG Loreley. Der Zeitplan, nach dem die Arbeiten Anfang Juli hätten abgeschlossen sein sollen, verschiebt sich allerdings, da für einzelne Gewerke bisher keine Angebote eingegangen sind.

Fachwerkfassade steht auch noch auf der Liste

Bei den Außenanlagen geht es da flotter voran. „Ich hoffe, dass wir bis zur Dorfweihnacht am dritten Advent fertig sind“, so Ortschef Dillenberger. Denn die nächsten Projekte warten schon. So soll in einem dritten Bauabschnitt, für den ein weiterer Förderantrag zu stellen ist, die Fachwerkfassade des Rathauses an der Reihe sein.