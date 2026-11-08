Fest der vielen Lampions Lichterglanz von Laternen fasziniert Bad Emser Kinder Andreas Galonska 08.11.2026, 14:00 Uhr

i St. Martin voran, dahinter die vielen Kinder, Eltern und Großeltern, die den Umzug durch den Emser Stadtteil Spieß begleiteten. Andreas Galonska

Zahlreiche Mädchen und Jungen mit tollen Laternen machten sich zusammen mit Eltern und Großeltern auf den Weg durch den Bad Emser Stadtteil Spieß. Nach dem Martinsumzug durften alle das große Feuerwerk anschauen, das den Abendhimmel erleuchtete.

Warmes Licht von Laternen und Fackeln, fröhliche Lieder und vorab hoch zu Ross ein St. Martin, der an den Ursprung der schönen Tradition erinnert. Das gab es jetzt wieder beim Lampionumzug der Spießer Martini-Kirmes in Bad Ems. Los ging es wie immer am Sammelpunkt Richard-Wagner-Weg und dann weiter über die Winterbergstraße, den Hubertusweg und die Braubacher Straße.







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