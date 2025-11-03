Vortrag in Katzenelnbogen Letzter Generationentalk motiviert zu Sport im Alter Uschi Weidner 03.11.2025, 12:00 Uhr

i Unter Anleitung von Veronika Krugel (vorn rechts) gab es Übungen für den Körper und für den Kopf. Uschi Weidner

Sich aufraffen und einfach machen: Das war die Devise von Veronika Krugel, die beim Vortrag im Haus der Familie die Teilnehmenden zum Sport motivieren wollte. Ein aktivierendes Ende der Generationentalk-Reihe für dieses Jahr.

„Sport? Dafür bin ich zu alt!“ Das galt nicht. „Fit in jedem Alter“ lautete die Überschrift zu einem der letzten Generationentalks im Haus der Familie in Katzenelnbogen in diesem Jahr. Es waren gute Ideen, die dort im Laufe des Jahres mit einem Vortrag präsentiert wurden, und es bestätigte sich, dass das Zusammensein der Menschen aus verschiedenen Generationen, der Austausch mit anderen Personen bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen die ...







