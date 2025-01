Lahnsteiner Gremium tagt Letzter Akt im Haushalt? Stadtrat berät am Montag 12.01.2025, 15:00 Uhr

i Die öffentliche Sitzung des Lahnsteiner Stadtrats beginnt am Montag um 17 Uhr. Der Haushalt steht auf der Tagesordnung, Tobias Lui

Haushalt, letzter Akt? Am Montag will der Lahnsteiner Stadtrat den neuen Haushaltsplan für das Jahr 2025 verabschieden. Der vom Land geforderte Haushaltsausgleich ist allerdings nicht in Sicht.

Die Verabschiedung des neuen Haushalts steht auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Montag, 13. Januar, um 17 Uhr in den Konferenzräumen der Stadthalle. Nach intensiven Beratungen hat sich eine Mehrheit geeinigt. Allerdings steht unter dem Strich ein Defizit in Millionenhöhe – die Aufsichtsbehörde aber verlangt, zumindest in die Nähe des Haushaltsausgleichs zu kommen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen