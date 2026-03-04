Abschied von Traditionsbetrieb Letzte Handwerksbäckerei in Nastätten schließt Mariam Nasiripour 04.03.2026, 13:31 Uhr

i Die Bäckerei Groß in Nastätten hat nach 299 Jahren ihre Türen für immer geschlossen. Mariam Nasiripour

Mit der Bäckerei Groß gehen in Nastätten nicht nur fast 300 Jahre Backtradition verloren, mit ihr schließt auch die letzte handwerkliche Backstube der Stadt. Der Gewerbeverein spricht von einem bitteren Verlust und hofft auf neue Impulse.

Die Türen der Bäckerei Groß in der Römerstraße 54 in Nastätten bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Am Samstag, 28. Februar, hatte die Familie Groß zum letzten Mal Kunden empfangen. Es war die letzte Handwerksbäckerei in Nastätten. Als Grund für die Schließung nennt Fred Groß im Gespräch mit unserer Zeitung sein fortgeschrittenes Alter und das der Mitarbeiter.







