34 Turniere jährlich Leon Weber aus Dörsdorf ist ein echter Darts-Profi Christopher Kahl 22.03.2026, 14:00 Uhr

i Darts-Profi Leon Weber lässt die Pfeile auf das Board fliegen. Der Dörsdorfer ist einer von 128 Profis des Verbands PDC. Christopher Kahl

Darts werfen ist vor allem mental fordernd – besonders auf hohem Niveau. Einer, der das sehr gut kann, ist Leon Weber. Der gebürtige Dörsdorfer steht aktuell auf Platz 83 der Weltrangliste. Unsere Zeitung hat mit ihm gesprochen.

Der Dartsport boomt, nicht nur in Übersee oder im restlichen Europa, sondern auch in Deutschland. Spätestens wenn jedes Jahr rund um den Jahreswechsel im Londoner Alexandra Palace – besser bekannt als „Ally Pally“ – die Weltelite bei der Weltmeisterschaft einläuft, wird aus dem Präzisionssport ein Massenphänomen.







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