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Leon Weber aus Dörsdorf ist ein echter Darts-Profi
Darts-Profi Leon Weber lässt die Pfeile auf das Board fliegen. Der Dörsdorfer ist einer von 128 Profis des Verbands PDC.
Darts-Profi Leon Weber lässt die Pfeile auf das Board fliegen. Der Dörsdorfer ist einer von 128 Profis des Verbands PDC.
Christopher Kahl

Darts werfen ist vor allem mental fordernd – besonders auf hohem Niveau. Einer, der das sehr gut kann, ist Leon Weber. Der gebürtige Dörsdorfer steht aktuell auf Platz 83 der Weltrangliste. Unsere Zeitung hat mit ihm gesprochen.

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Der Dartsport boomt, nicht nur in Übersee oder im restlichen Europa, sondern auch in Deutschland. Spätestens wenn jedes Jahr rund um den Jahreswechsel im Londoner Alexandra Palace – besser bekannt als „Ally Pally“ – die Weltelite bei der Weltmeisterschaft einläuft, wird aus dem Präzisionssport ein Massenphänomen.

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