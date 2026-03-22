Darts werfen ist vor allem mental fordernd – besonders auf hohem Niveau. Einer, der das sehr gut kann, ist Leon Weber. Der gebürtige Dörsdorfer steht aktuell auf Platz 83 der Weltrangliste. Unsere Zeitung hat mit ihm gesprochen.
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Der Dartsport boomt, nicht nur in Übersee oder im restlichen Europa, sondern auch in Deutschland. Spätestens wenn jedes Jahr rund um den Jahreswechsel im Londoner Alexandra Palace – besser bekannt als „Ally Pally“ – die Weltelite bei der Weltmeisterschaft einläuft, wird aus dem Präzisionssport ein Massenphänomen.