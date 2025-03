Im Jahr 2005 fand zum ersten Mal die Nacht der Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen statt. In diesem Jahr nehmen nun erstmals Bibliotheken aus allen Bundesländern daran teil. Auch die Bücherei im Einrich ist dabei.

Hereinkommen und sich verzaubern lassen. Geschichten entdecken, die noch lange im Herzen bleiben. Am Freitag, 4. April, lädt die Bücherei für den Einrich ab 16 Uhr in ihre Räume im Haus der Familie auf dem Römerberg in Katzenelnbogen ein. Das Programm in Katzenelnbogen beginnt mit einer Premiere: Ab 16 Uhr nimmt ein Kinderbuch-Autorinnen-Team Lisanna die jungen Besucher und Besucherinnen mit auf Abenteuerreisen. Die Geschichten vermitteln wertvolle Botschaften, sind spannend und die Bilder mit ihren bunten Farben wundervoll anzusehen. Die beiden jungen Frauen sind verheiratet und haben Kinder, ihre „Testzuhörer“ also zu Hause. Sie wissen, dass kindgerechte, verständliche Worte, die nicht so viel Nachfrage erfordern, wichtig sind. Die Autorinnen, Lisa Alberti und Anna Müller, sind Schwestern. Lisa wohnt in Dörsdorf, Anna in Klingelbach.

Sie feiern bei der Nacht der Bibliotheken in der Bücherei für den Einrich eine Premiere. Bisher sind sie mit ihren Büchern noch nicht in Erscheinung getreten. Lisa hat das Buch „Emmas magisches Abenteuer im Regenbogenwald“ fertiggestellt sowie „Die Plufflis“ und verschiedene Freundschaftsbücher. Anna tritt mit „Die magische Welt des Wandeltieres“ und „Als die Hummeln noch nicht fliegen konnten“ in die Öffentlichkeit. Besonders auffällig sind die Bilder in den Büchern. Die beiden Frauen bedienen sich hier der künstlichen Intelligenz, wobei sie mit den zur Verfügung gestellten Materialien die Motive selbst zusammenstellen.

Workshops und Handwerkskunst

Ab 16 Uhr gibt es parallel nach vorheriger Anmeldung einen Workshop, bei dem Kinder ab acht Jahren Oster-Anhänger mit Acylfarben bemalen können. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro mit einem Anhänger. Jeder weitere kostet 3 Euro. Von den Strickfrauen aus dem Einrich gibt es eine große Auswahl von kuscheligen Socken in allen Größen. Der Erlös geht vollständig an die Kinderkrebshilfe. Und es „ostert“ sehr! Deshalb kommt auch eine Holz-Hasen-Kollektion von Ralf aus Wallbach zu Besuch. Der Künstler beteiligte sich oft mit herbst- und weihnachtlicher Holzkunst bei Veranstaltungen in der Bücherei. Zudem finden die Besucher einen großen Bücherflohmarkt im Eingangsbereich der Stadthalle. Führungen, Stöbern und Ausleihen finden selbstverständlich auch im gut sortierten Bestand statt. Weiter werden Bücher im Bereich Fantasy und weitere Medien vorgestellt. Im Verzeichnis der Bücherei kann man nach Herzenslust in über 11.600 Medien nach Lieblingsgenres suchen und der Förderverein der Bücherei stellt sich vor, wer Mitglied werden will, kann das vor Ort erledigen. Ab 18 Uhr gibt es dann eine Lesung mit Julius Mengel, einem jungen regionalen Science-Fiction-Autor. Er stellt seine neuesten Kurzgeschichten vor. Unter anderem „Der Junge von den Sternen“. Danach freut er sich, Fragen zu seinem Hobby zu beantworten.