Studie über Firmengründer
Leifheits Rolle im Nationalsozialismus beleuchtet
Sie diskutierten mit dem Publikum über die neue Untersuchung zu Günter Leifheit (von links): Alexander Reindler, Vorstandsvorsit
Sie diskutierten mit dem Publikum über die neue Untersuchung zu Günter Leifheit (von links): Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, Stadtbürgermeister Manuel Liguori, der Historiker Prof. Joachim Scholtyseck und Ingo Nehrbaß, Geschäftsführer der Leifheit-Stiftung.
Andreas Galonska

Vor gut zwei Jahren sorgte eine Untersuchung über die NS-Vergangenheit von Günter Leifheit für Aufsehen. Nun wurde in Nassau eine neue Studie eines Historikers zur Vita des Firmengründers präsentiert.

Lesezeit 4 Minuten
Im Jahr 2024 sorgte eine Studie von Stefan Holler über Günter Leifheits Zeit in der Waffen-SS für hohe Wellen. Über die Biografie des Nassauer Unternehmers wurde nun in einem wissenschaftlich fundierten Vortrag in der Stadthalle informiert, dann folgte eine angeregte Diskussion mit dem Historiker Prof.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren