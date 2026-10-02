Vor gut zwei Jahren sorgte eine Untersuchung über die NS-Vergangenheit von Günter Leifheit für Aufsehen. Nun wurde in Nassau eine neue Studie eines Historikers zur Vita des Firmengründers präsentiert.
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Im Jahr 2024 sorgte eine Studie von Stefan Holler über Günter Leifheits Zeit in der Waffen-SS für hohe Wellen. Über die Biografie des Nassauer Unternehmers wurde nun in einem wissenschaftlich fundierten Vortrag in der Stadthalle informiert, dann folgte eine angeregte Diskussion mit dem Historiker Prof.