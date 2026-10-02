Studie über Firmengründer Leifheits Rolle im Nationalsozialismus beleuchtet Andreas Galonska 02.10.2026, 17:00 Uhr

i Sie diskutierten mit dem Publikum über die neue Untersuchung zu Günter Leifheit (von links): Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, Stadtbürgermeister Manuel Liguori, der Historiker Prof. Joachim Scholtyseck und Ingo Nehrbaß, Geschäftsführer der Leifheit-Stiftung. Andreas Galonska

Vor gut zwei Jahren sorgte eine Untersuchung über die NS-Vergangenheit von Günter Leifheit für Aufsehen. Nun wurde in Nassau eine neue Studie eines Historikers zur Vita des Firmengründers präsentiert.

Im Jahr 2024 sorgte eine Studie von Stefan Holler über Günter Leifheits Zeit in der Waffen-SS für hohe Wellen. Über die Biografie des Nassauer Unternehmers wurde nun in einem wissenschaftlich fundierten Vortrag in der Stadthalle informiert, dann folgte eine angeregte Diskussion mit dem Historiker Prof.







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