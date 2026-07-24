Firma spart Stellen ein Leifheit will 70 Stellen im Konzern streichen Andreas Galonska 24.07.2026, 10:00 Uhr

i Seit Jahrzehnten ist die Firma Leifheit eng mit dem Standort Nassau verbunden. Das soll auch in Zukunft so bleiben, aber der Betrieb plant wegen der schlechten Marktlage Stellenstreichungen ein. Andreas Galonska

Die Nassauer Traditionsfirma Leifheit will wegen einer schlechten Marktlage konzernweit 70 Stellen einsparen. Der Standort Nassau soll erhalten bleiben, alle Stellenstreichungen sollen sozialverträglich erfolgen.

Bei der Firma Leifheit müssen sich die Mitarbeiter in Nassau auf Stellenstreichungen einstellen. Der Standort, der seit Jahrzehnten eng mit der Stadt Nassau verbunden ist, sei allerdings ungefährdet. Beides hat Geschäftsführer Alexander Reindler im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.







Artikel teilen

Artikel teilen