Firma spart Stellen ein 
Leifheit will 70 Stellen im Konzern streichen
Seit Jahrzehnten ist die Firma Leifheit eng mit dem Standort Nassau verbunden. Das soll auch in Zukunft so bleiben, aber der Bet
Seit Jahrzehnten ist die Firma Leifheit eng mit dem Standort Nassau verbunden. Das soll auch in Zukunft so bleiben, aber der Betrieb plant wegen der schlechten Marktlage Stellenstreichungen ein.
Andreas Galonska

Die Nassauer Traditionsfirma Leifheit will wegen einer schlechten Marktlage konzernweit 70 Stellen einsparen. Der Standort Nassau soll erhalten bleiben, alle Stellenstreichungen sollen sozialverträglich erfolgen.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Firma Leifheit müssen sich die Mitarbeiter in Nassau auf Stellenstreichungen einstellen. Der Standort, der seit Jahrzehnten eng mit der Stadt Nassau verbunden ist, sei allerdings ungefährdet. Beides hat Geschäftsführer Alexander Reindler im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWirtschaft
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren