Die Nassauer Traditionsfirma Leifheit will wegen einer schlechten Marktlage konzernweit 70 Stellen einsparen. Der Standort Nassau soll erhalten bleiben, alle Stellenstreichungen sollen sozialverträglich erfolgen.
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Bei der Firma Leifheit müssen sich die Mitarbeiter in Nassau auf Stellenstreichungen einstellen. Der Standort, der seit Jahrzehnten eng mit der Stadt Nassau verbunden ist, sei allerdings ungefährdet. Beides hat Geschäftsführer Alexander Reindler im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.