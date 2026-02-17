Fall in Limburg-Weilburg
Leichenfund in Dornburg: Polizei vermutet Tötungsdelikt
In Dornburg-Frickhofen wurde am Montag, 16. Februar, eine Frauenleiche entdeckt. Die Polizei vermutete ein Tötungsdelikt.
Klaus-Dieter Häring

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben mitgeteilt, dass am Montagabend eine Frauenleiche in Dornburg im Landkreis Limburg-Weilburg gefunden worden ist. Offenbar ist die Frau umgebracht worden. 

Eine Frau ist am Montagabend im Dornburger Ortsteil Frickhofen im Landkreis Limburg-Weilburg tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und der Limburger Kriminalpolizei am Dienstag hervor.

