Fall in Limburg-Weilburg: Leichenfund in Dornburg: Polizei vermutet Tötungsdelikt
Fall in Limburg-Weilburg
Leichenfund in Dornburg: Polizei vermutet Tötungsdelikt
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben mitgeteilt, dass am Montagabend eine Frauenleiche in Dornburg im Landkreis Limburg-Weilburg gefunden worden ist. Offenbar ist die Frau umgebracht worden.
Lesezeit 1 Minute
Eine Frau ist am Montagabend im Dornburger Ortsteil Frickhofen im Landkreis Limburg-Weilburg tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und der Limburger Kriminalpolizei am Dienstag hervor.