Feuerwehren der VG Diez Leichenfund am Lahnufer bei Geilnau 26.02.2025, 17:15 Uhr

i Feuerwehren der VG Diez waren am Mittwochvormittag zu einem Leichenfund am Lahnufer bei Geilnau gerufen worden. Johannes Koenig

Ein Leichenfund am Lahnufer in Geilnau hat zu einem größeren Einsatz mehrerer Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Diez geführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Am Mittwochvormittag, 26. Februar, um 10.33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Diez im Rahmen der Amtshilfe zu einer Hilfeleistung am Lahnufer in Geilnau gerufen. „Wir wurden durch die Wehrleitung telefonisch zu einem bereits laufenden Einsatz nachgefordert und unterstützten die Einheiten vor Ort bei der Abarbeitung des Einsatzes“, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr in den sozialen Medien.

