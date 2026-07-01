Oranien-Campus Altendiez Lehrkraft soll Schüler gedroht haben, ihn totzuschlagen Till Kronsfoth 01.07.2026, 15:00 Uhr

i Am Oranien-Campus in Altendiez ist eine weitere Lehrkraft suspendiert worden. Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Die Vorwürfe wiegen schwer: Weil ein Schüler die Seiten in seinem Schulbuch zu langsam umblätterte, soll einer Lehrkraft am Oranien-Campus der Kragen geplatzt sein. Die Privatschule reagierte umgehend. Auch die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.

Nach der Absetzung des Schulleiters der Privatschule Oranien-Campus Altendiez und der Suspendierung einer Lehrerin musste nun innerhalb kurzer Zeit die dritte Lehrkraft die Schule verlassen. Die besagte Lehrkraft soll aus Ärger über einen Sechstklässler, der sein Buch zu langsam umgeblättert haben soll, diesem mit der Faust gedroht und ausgerufen haben: „Ich schlag’ dich tot!







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