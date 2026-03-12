Interview mit Stimmbildnerin Lehrerin sieht viel Potenzial in Mayla Schenk Ulrike Bletzer 12.03.2026, 18:00 Uhr

i Mayla Schenk (links) wird von ihrer Stimmbildnerin Juliane Berg gefördert. Günter Schenk

Als Sängerin hat die 14-jährige Mayla Schenk aus Osterspai bereits bei „Jugend musiziert“ Top-Platzierungen erreicht. Zu dem Erfolg beigetragen hat auch ihre Lehrerin Juliane Berg. Im Gespräch erzählt sie, was das junge Mädchen so besonders macht.

Für die 14-jährige Osterspaierin Mayla Schenk war 2025 ein äußerst erfolgreiches Jahr: Gemeinsam mit ihrer Duo-Partnerin Karolina Hartleif erreichte die junge Sängerin sowohl beim Regional- als auch beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ den ersten Platz – und damit die Fahrkarte zum Bundeswettbewerb in Wuppertal, wo die beiden die Jury ebenfalls überzeugen konnten, und sich auf einen hervorragenden zweiten Platz sangen (unsere Zeitung ...







