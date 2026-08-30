Blick in die Geschichte Lehner Kirmes: Eine bewegte Geschichte Tobias Lui 30.08.2026, 08:00 Uhr

i Der Baareschisser wartet auf sein Publikum: Vom 4. bis zum 7. September findet die Lehner Kirmes statt - vorerst zum letzten Mal auf dem Festplatz an der Lahn. Tobias Lui

Lahnsteins Stadtarchivar Bernd Geil hat viel Spannendes zu erzählen, wenn es um die Lehner Kirmes im Stadtteil Niederlahnstein geht. Am kommenden Wochenende findet das Traditionsfest wieder statt.

Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz, Musik, eine Partynacht und viel Tradition in einem stimmungsvollen Ambiente an der Lahn: Bald steigt wieder die Lehner Kirmes in Niederlahnstein: Von Freitag, 4., bis Montag, 7. September, findet das traditionsreiche Fest statt, im Rahmen dessen auch eine neue Rhein-Lahn-Nixe präsentiert wird.







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