Lahnsteins Stadtarchivar Bernd Geil hat viel Spannendes zu erzählen, wenn es um die Lehner Kirmes im Stadtteil Niederlahnstein geht. Am kommenden Wochenende findet das Traditionsfest wieder statt.
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Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz, Musik, eine Partynacht und viel Tradition in einem stimmungsvollen Ambiente an der Lahn: Bald steigt wieder die Lehner Kirmes in Niederlahnstein: Von Freitag, 4., bis Montag, 7. September, findet das traditionsreiche Fest statt, im Rahmen dessen auch eine neue Rhein-Lahn-Nixe präsentiert wird.