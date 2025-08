Eine Kirmes ist für eine kleine Stadt wie Lahnstein ein wichtiges Ereignis, das Gemeinschaft und Zusammenhalt fördern soll. Die Kirmes im Stadtteil Niederlahnstein heißt „Lehner Kirmes“ – und findet traditionell am ersten Septemberwochenende statt.

Die Premiere kann man als gelungen bezeichnen – entsprechend motiviert blickt die Lehner Kirmes Gesellschaft auf die Vorbereitungen der Lehner Kirmes in Niederlahnstein: Von Freitag, 5. September, bis Montag, 8. September, findet das traditionsreiche Fest statt. Neben einem abwechslungsreichen Programm im Lehner Weindorf am Lahnufer ergänzen Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz für Kinder und Jugendliche das Programm. Und natürlich wird auch die neue Rhein-Lahn-Nixe präsentiert.

Kur- und Verkehrsverein hat sich aus Orga zurückgezogen

Eine gute Nachricht erhielten die Macher der Lehner Kirmes Gesellschaft zuletzt aus Buga-Kreisen: Die Vorbereitungen zur Bundesgartenschau (Buga) 2029 beginnen am Niederlahnsteiner Lahnufer wohl erst nach der Lehner Kirmes im kommenden Jahr, erklärt Michael Marx, Zweiter Vorsitzender der Kirmes Gesellschaft. „Wir sind da in engem Austausch mit der Buga.“ Sollte sich dies bewahrheiten, muss der Verein sich erst für 2027 etwas einfallen lassen, da das Weindorf an dieser Stelle wegfällt.

Kur- und Verkehrsverein gab die Ausrichtung zurück

Die Lehner Kirmes Gesellschaft hatte sich im Vorjahr gebildet, nachdem der Kur- und Verkehrsverein (KVL), zuvor über Jahrzehnte mit der Ausrichtung betraut, sich zurückgezogen hatte. „Wir freuen uns erst einmal auf eine hoffentlich tolle Lehner Kirmes in diesem Jahr“, sagt Andreas Birtel, ebenfalls Zweiter Vorsitzender, zu unserer Zeitung. „Ich denke, wir haben wieder ein gutes Programmpaket geschnürt.“

Der Freitagabend, 29. August, wird – anders als in den Vorjahren mit DJ - wieder von einer Band musikalisch bestritten: Die Original Mühlbachtaler bieten einen Mix aus Volksmusik, Stimmungsmusik, Schlager, Oldies, Rock und Pop und sollen die Besucher im Weindorf unterhalten. Eröffnet wird die Lehner Kirmes, eines der wenigen Brauchtümer, die es in Niederlahnstein überhaupt noch gibt, freitags um 16.30 Uhr. Um 19 Uhr gibt es dann den offiziellen Fassanstich.

Rhein-Lahn-Nixe Sarah I. wird offiziell verabschiedet

Am Samstag heißt es um 19 Uhr erst einmal Abschied nehmen auf der Bühne im Lehner Weindorf: Rhein-Lahn-Nixe Sarah I., Repräsentantin der Stadt, wird verabschiedet. Danach wird es wieder musikalisch, die Partyband Die Rebellen heizt ein. Gegen 22 Uhr steigt dann die Spannung – traditionell gehört die Präsentation der neuen Rhein-Lahn-Nixe zum Höhepunkt des Wochenendes. Tradition wird auch am Sonntag großgeschrieben, nach dem klassischen Gottesdienst lädt die Feuerwehrkapelle aus Dahlheim zum Frühschoppen. Mit dem Lehner Anker wird ein Ehrenamtspreis verliehen, außerdem locken Angebote für Kinder auf das Kirmesgelände. Auch die traditionsreiche Schlauchbootregatta und die „Schäfchenverlosung“ finden an diesem Sonntagnachmittag statt. Ein Auftritt der Cheerleader der Turngemeinde Oberlahnstein (TGO) und der „Lokalpatrioten“ des Niederlahnsteiner Carneval Vereins runden das Programm ab.

„Lahnsteiner Geschichten“ mit Krämer und Lauer

Der letzte Kirmestag am Montag bietet nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wieder einen Handwerker-Mittagstisch ab 12 Uhr, nachmittags werden zwei Alleinunterhalter für Kurzweil sorgen. Außerdem gibt’s eine Getränketombola, „Stiefelweitwurf“ und auf der Bühne „Lahnsteiner Geschichten“ sowie Musik mit Karl Krämer und Johannes Lauer. Die große Tombola am Montagabend rundet die Lehner Kirmes ab. „Wir freuen uns sehr, denn die tolle Resonanz im vergangenen Jahr hat uns angespornt“, sagt Michael Marx.

Als der KVL seinen Ausstieg angekündigt hatte und das Aus der Niederlahnsteiner Kirmes drohte, hatten sich überraschend viele auch jüngere Leute gefunden, die das Kultfest nicht nur erhalten, sondern diesem auch einen frischen Anstrich verpassen wollten. 16 Personen waren bei der Gründungsveranstaltung dabei, zum Ersten Vorsitzenden wurde Benjamin Kadenbach gewählt. Zweite Vorsitzende sind Marx und Andreas Birtel, Laura Fuß die Kassierin und Jannik Bersch (Beisitzer Programmgestaltung) komplettieren die Vorstandsmannschaft der Lehner Kirmes Gesellschaft. Und die freut sich auf die zweite Lehner Kirmes in ihrer Verantwortung.