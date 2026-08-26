Vielfältiges Programm Lehner Kirmes: Abschied von der Lahn Tobias Lui 26.08.2026, 10:00 Uhr

i Auch im vergangenen Jahr war die Lehner Kirmes im Weindorf an der Lahn sehr gut besucht. Ulrike Bletzer

Eine Kirmes ist ein mehrtägiges Volksfest unter freiem Himmel. Sie bietet Fahrgeschäfte, Essensstände und Unterhaltung. In Lahnstein gibt es davon zwei, die Erste findet am ersten Septemberwochenende statt.

Vor zwei Jahren gab es einen Neustart der Lehner Kirmes, erstmals übernahm die neu gegründete Lehner Kirmesgesellschaft das organisatorische Zepter. Dieser Neustart in Niederlahnstein gelang, der frisch gewählte Vorstand sorgte für sichtbar frischen Wind bei dem traditionsreichen Fest in Niederlahnstein.







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