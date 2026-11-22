Koblenz hat einen, in Lahnstein gibt es gleich vier: Auch wenn der Vergleich mit dem Oberzentrum allein wegen der Größe nicht ganz fair ist, hat der „Lehner Adventszauber“ reichlich Vorweihnachtsstimmung in die Neugassse gezaubert.
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Es war der stimmungsvolle Auftakt zum „Winterzauber Lahnstein“, der in den kommenden Wochen vier Weihnachtsmärkte ans Rhein-Lahn-Eck bringt: Am Freitag und Samstag strömten zahlreiche Besucher in die Neugasse in Niederlahnstein, wo der „Lehner Adventszauber“ lockte.