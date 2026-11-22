Weihnachtsmarkt in Lahnstein Lehner Adventszauber verzaubert Besucher Tobias Lui 22.11.2026, 13:00 Uhr

i Nathalie Fuß und Hans-Josef Kadenbach haben gemeinsam mit anderen Lahnsteinern einen stimmungsvollen Adventszauber auf die Beine gestellt. Tobias Lui

Koblenz hat einen, in Lahnstein gibt es gleich vier: Auch wenn der Vergleich mit dem Oberzentrum allein wegen der Größe nicht ganz fair ist, hat der „Lehner Adventszauber“ reichlich Vorweihnachtsstimmung in die Neugassse gezaubert.

Es war der stimmungsvolle Auftakt zum „Winterzauber Lahnstein“, der in den kommenden Wochen vier Weihnachtsmärkte ans Rhein-Lahn-Eck bringt: Am Freitag und Samstag strömten zahlreiche Besucher in die Neugasse in Niederlahnstein, wo der „Lehner Adventszauber“ lockte.







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