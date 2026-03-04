Defi für den Sportplatz Lebensrettende Geräte sollen nach Bad Ems kommen Andreas Galonska 04.03.2026, 08:00 Uhr

i Ein Defibrillator liegt in einem kleinen Kasten zum Einsatz bereit. Die FDP im Bad Emser Stadtrat stellte nun den Antrag auf Anschaffung eines Geräts, das im Notfall Leben retten kann. dpa/Martin Schutt. picture alliance/dpa

In Bad Ems kam ein Sportler uns Leben, weil nicht rechtzeitig ein Defibrillator zur Hand war. Die FDP stellte nun einen Antrag auf Anschaffung des lebensrettenden Geräts.

Ein tragischer Notfall hatte sich bei einem Spiel auf dem Kunstrasenplatz der Insel Silberau ereignet. Ein Spieler aus einem Alte Herren-Team aus Braubach ist dort bei einer Veranstaltung verstorben. Das nahm die FDP zum Anlass, für die Anschaffung eines Defibrillators zu werben, der in dem Fall lebensrettend hätte sein können.







