In Bad Ems kam ein Sportler uns Leben, weil nicht rechtzeitig ein Defibrillator zur Hand war. Die FDP stellte nun einen Antrag auf Anschaffung des lebensrettenden Geräts.
Lesezeit 1 Minute
Ein tragischer Notfall hatte sich bei einem Spiel auf dem Kunstrasenplatz der Insel Silberau ereignet. Ein Spieler aus einem Alte Herren-Team aus Braubach ist dort bei einer Veranstaltung verstorben. Das nahm die FDP zum Anlass, für die Anschaffung eines Defibrillators zu werben, der in dem Fall lebensrettend hätte sein können.