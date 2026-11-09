Handwerk und Kultur erleben Lebendige Zeitreise bei der Museumsnacht in Nastätten Uschi Weidner 09.11.2026, 14:00 Uhr

i Wera Kupser aus Vallendar zeigte in den vergangenen Jahren bei der Museumsnacht in Nastätten auch das Klöppeln. In diesem Jahr war es das „Nagelbinden“. Uschi Weidner

Die Museumsnacht Nastätten machte Geschichte fühlbar: Handwerker, Restauratorinnen und Künstler ließen Traditionen lebendig werden und luden zum Mitmachen ein. Musik, regionale Genüsse und überraschende Entdeckungen rundeten den Abend ab.

Das Eintauchen in die Vergangenheit, der Blick darauf, wie unsere Vorfahren lebten und arbeiteten, begeisterte erneut. Die Museumsnacht in Nastätten brachte altes Handwerksgerät und das Arbeiten damit zusammen. Wunderbar war zu erfahren, wie liebevoll und wertschätzend Kleidung oder Gebrauchsgegenstände hier erhalten, präsentiert und so aufbewahrt sind, dass der Besuch in den einzelnen „Kojen“ eine sehr lebendige Zeitreise darstellt.







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