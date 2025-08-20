Über 39 Millionen Menschen in Deutschland sind laut der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMa) aus dem Jahr 2021 regelmäßig auf Schusters Rappen unterwegs. 2014 waren es noch 35 Millionen. Wandern liegt also voll im Trend – und erfreut sich sogar wachsender Beliebtheit. Daher ist nicht verwunderlich, dass sich auch die Loreley Touristik diesem Thema intensiv widmet und es auch in Zukunft fördern will: Gerade wurden zehn Wanderwege ausgesucht, um das regionale Angebot weiter zu verbessern. Das Unterfangen gehört zu den aktuellen Projekten, die in den LEADER-Regionen Welterbe Oberes Mittelrhein und Lahn-Taunus zurzeit verwirklicht werden.

LEADER („Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“) ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union. Seit 1991 werden hiermit innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert, wobei Lokale Aktionsgruppen (LAG) vor Ort Entwicklungskonzepte erarbeiten. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 21 LAG, zu denen auch die Regionen Lahn-Taunus und das Welterbe Oberes Mittelrheintal gehören. Finanziert wird das Programm aus dem „Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER). Die aktuelle Förder-Periode läuft von 2023–2027 – wobei viele Projekte gerade erst starten und zum Teil bis in die Jahre 2028 oder 2029 hinein reichen.

i Auch Wandern auf den Rheinhöhen ist eine Freizeitbeschäftigung, die zahlreiche Menschen im Mittelrheintal gerne unternehmen. Dirk Förger

„Wir wollen Naturschönheiten besser sichtbar machen“, betont Loreley-Touristik-Geschäftsführerin Ulrike Dallmann. Umgesetzt wird das Projekt von Vanessa Westermayer, die berichtet: Diese Rundwanderwege werden mit einem einheitlichen Logo unter dem Namen ‚Loreley-Spuren‘ beschildert. Zudem erhält jede Strecke einen eigenen Namen.“ Neben der Neubeschilderung werden weitere Wege mit in die Vermarktung (Wanderkarte, Pocket-Guide, Homepage) aufgenommen. Hierzu zählen unter anderem die „Loreley-Extratour“, der „Langhalsweg“ in Osterspai, der „Kirschenpfad“ in Filsen und der „Kultur-Wanderweg“ in Kaub.

Ein weiteres Projekt am Mittelrhein ist die Schulung von Kultur- und Weinbotschaftern („Kuweibos“) durch die Romantischer Rhein Tourismus GmbH. Mit dem Vorhaben soll das Image gestärkt, die touristischen Angebote ausgeweitet und miteinander vernetzt werden. Ziel ist, die Besonderheiten der Region zu vermitteln. „Dabei wird ein Fokus auf sanften Tourismus gelegt“, so die Geschäftsführerin Kristina Neitzert. Geplant sind drei Ausbildungszyklen mit jeweils 25 Personen, die am Ende ein Zertifikat erhalten. Zu den Partnern gehören der Mittelrhein-Wein e.V., die BUGA 2029 und der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Wichtig für die Umsetzung ist die länderübergreifende Kooperation von vier LAG: Welterbe Oberes Mittelrheintal, Rhein-Ahr, Lahn-Taunus und Rheingau.

i Die Loreley ist eines der bekanntesten Ausflugsziele am Rhein. Dirk Förger

Auch die Region Lahn-Taunus beteiligt sich seit 2014 in der zweiten Förderperiode an LEADER und unterstützt Projekte, die zu einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums beitragen. In diesem Rahmen können Kommunen, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen ihre Vorhaben zur finanziellen Unterstützung einreichen. Die Bandbreite der geförderten Maßnahmen reicht von Projekten in den Bereichen Tourismus oder Umweltschutz bis hin zu sozialen und kulturellen Programmen. Wie am Mittelrhein erfolgt auch hier die Projektauswahl durch die LAG.

Die LEADER-Region Lahn-Taunus umfasst die Verbandsgemeinden Diez, Nastätten, Aar-Einrich und Bad Ems-Nassau. Der ländlich geprägte Raum steht hier vor vielfältigen strukturellen Herausforderungen – etwa dem demografischen Wandel oder der Versorgung der Bevölkerung. Deshalb favorisiert LEADER praxisnahe Lösungen, die aus der Region heraus entstehen und einen konkreten Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort leisten. Dabei setzen die Verantwortlichen auf eine enge Kooperation zwischen kommunalen Akteuren, der Wirtschaft und dem Ehrenamt.

i Oberwesel gehört ebenfalls zu den Städten am Rhein, die zahlreiche Menschen anlocken. Dirk Förger

Wie in der LEADER-Region Welterbe Oberes Mittelrheintal sind die meisten Projekte im Bereich Lahn-Taunus aktuell erst in der Umsetzung. Ein repräsentatives Beispiel, das aber schon weitestgehend fertiggestellt werden konnte, ist die Erweiterung und der barrierefreie Ausbau der Freizeitanlagen Miehlen. So wurde unter Einbeziehung örtlicher Gruppen wie Jugendbeirat, Turn- und Sportverein, Jugendeinrichtungen, Seniorenkreis und Schulen eine Boule-/Boccia-Anlage neu angelegt. Das Basketballfeld wurde mit einem höhenverstellbaren Korb ausgestattet. Dagegen werden in Dessighofen zwei nachhaltige Ferienhäuser nach dem Tiny-House-Prinzip errichtet. Dabei legt Marius Bräunlich Wert auf die Nutzung von natürlichen Materialien und ein minimalistisches Design. Bauart, Einrichtung und Gestaltung der Häuser sollen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und klimaverträgliches Handeln stärken.

In Isselbach wird das Umfeld eines historisch bedeutsamen Gebäude-Ensembles attraktiv neu gestaltet. Außerdem werden, basierend auf Ideen aus einer Bürgerbeteiligung, die Nutzungsmöglichkeiten für Jung und Alt erweitert. Hinzu kommen Angebote für Gäste des Gelbachtals, wobei überregionale Rad- und Wanderwege einbezogen werden. Gerade wird mit den ersten Arbeiten begonnen. Als letztes Beispiel aus der Region Lahn-Taunus sei der barrierefreie Mehrgenerationenraum in Aull genannt. Hier wird ein ehemaliger Lagerraum im Dorfgemeinschaftshaus neu gestaltet, um künftig als Begegnungsstätte für Jung und Alt zu dienen.

i Auch der Blick über die Goethe in Richtung St. Goar begeistert. Dirk Förger

Schon bisher haben die LEADER-Regionen Lahn-Taunus und Welterbe Oberes Mittelrheintal den ländlichen Raum und unsere Kulturlandschaft lebendig mitgestalten können. Die Erfolge zeigen, dass eine gezielte Förderung, bürgerschaftliches Engagement und ein Blick für die regionale Identität viel bewirken können. Als Beispiele seien hier nur der Kur- und Heilwald in Lahnstein, der Bienenlehrpfad in Dahlheim, oder der Generationenpark in Boppard genannt. Es ist zu erwarten, dass dies auch in der neuen Förderperiode erreicht werden kann.