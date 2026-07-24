Vorerst keine Maßnahmen nötig
LBM mit zwei Bad Emser Brücken zufrieden
Die Bäderley-Brücke wurde 1993 erbaut und ist damit die jüngste der Brücken in Bad Ems. Ihr wird vom LBM eine gute Zustandsnote
Die Bäderley-Brücke wurde 1993 erbaut und ist damit die jüngste der Brücken in Bad Ems. Ihr wird vom LBM eine gute Zustandsnote erteilt.
Andreas Galonska

Die Kurbrücke in Bad Ems muss dringend saniert werden. Wie ist die Lage bei anderen Brücken in der Kurstadt? Der LBM schildert die Prüfergebnisse von zwei Bauwerken.

Lesezeit 1 Minute
Ein schlechtes Ergebnis hat die Kurbrücke in Bad Ems bei einer Überprüfung erzielt, sie musste gesperrt werden. Wie sieht es mit dem Zustand anderer Brücken in der Kurstadt aus? Unsere Zeitung hörte sich beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) um.Die Bäderley-Brücke und die Remy-Brücke befinden sich beide im Zuständigkeitsbereich des LBM, weil über sie die B260 und B261 laufen.
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