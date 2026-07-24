Die Kurbrücke in Bad Ems muss dringend saniert werden. Wie ist die Lage bei anderen Brücken in der Kurstadt? Der LBM schildert die Prüfergebnisse von zwei Bauwerken.
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Ein schlechtes Ergebnis hat die Kurbrücke in Bad Ems bei einer Überprüfung erzielt, sie musste gesperrt werden. Wie sieht es mit dem Zustand anderer Brücken in der Kurstadt aus? Unsere Zeitung hörte sich beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) um.Die Bäderley-Brücke und die Remy-Brücke befinden sich beide im Zuständigkeitsbereich des LBM, weil über sie die B260 und B261 laufen.