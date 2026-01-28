Beratung im Bauausschuss
Lastwagen aus Nassauer Innenstadt heraushalten
Der Lkw-Verkehr soll künftig aus der Nassauer Innenstadt herausgehalten werden. Neue Schilder sollen künftig die Fahrer der Brummis auf andere Straßen führen. Darüber wurde im Bauausschuss der Stadt beraten.
Immer noch rollen zu viele Lastwagen durch die Nassauer Innenstadt. Im Bauausschuss wurde darüber gesprochen, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Dazu wurde eine neue Beschilderung an bestimmten Stellen in die Diskussion gebracht.

Im Bauausschuss der Stadt Nassau ging es kürzlich darum, wie man den Lkw-Verkehr aus der Innenstadt heraushalten kann. Lothar Hofmann, der zweite Beigeordnete der Stadt, erläutert als Leiter der Sitzung, dass es dabei um neue Schilder geht, die die Lastwagen leiten sollen.

