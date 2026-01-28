Immer noch rollen zu viele Lastwagen durch die Nassauer Innenstadt. Im Bauausschuss wurde darüber gesprochen, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Dazu wurde eine neue Beschilderung an bestimmten Stellen in die Diskussion gebracht.
Lesezeit 3 Minuten
Im Bauausschuss der Stadt Nassau ging es kürzlich darum, wie man den Lkw-Verkehr aus der Innenstadt heraushalten kann. Lothar Hofmann, der zweite Beigeordnete der Stadt, erläutert als Leiter der Sitzung, dass es dabei um neue Schilder geht, die die Lastwagen leiten sollen.