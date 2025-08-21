Unzählige Besucher waren im vergangenen Jahr nach Osterspai gekommen, um dort gemeinsam das erste Langhalsfest zu feiern – sicherlich auch angetrieben, um aus erster Hand zu erfahren, dass der Langhalsweg zu Deutschlands schönstem Wanderweg gewählt wurde. Nun erlebt das Fest am kommenden Samstag eine Neuauflage, und Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid berichtet, worauf sich die Besucher in diesem Jahr alles freuen dürfen.

Programm für alle Generationen

Das Programm wurde angepasst und ausgeweitet, und auch was Neues hat der Ortschef gemeinsam mit der Martinimarktkönigin Lara ersonnen. Los geht es um 15.30 Uhr mit einem heiteren und kasperhaften Auftritt des Koblenzer Puppenspielers, der die kleinen Besucher in eine fantasievolle Welt entführen wird, heißt es in der Ankündigung. Ab 16.30 Uhr dürfen sich alle Kinder auf eine Hüpfburg auf dem Rathausplatz freuen. Um 17 Uhr feiert dann die eingangs erwähnte Langhalsrallye Premiere, die an diesem Nachmittag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird: Martinimarktkönigin Lara und Sebastian Reifferscheid haben sich das Konzept für die Rallye ausgedacht, die zu einer Erkundungstour durch den pittoresken Ort einlädt. Insbesondere Jüngere sind mit der Rallye angesprochen.

Bei der Premiere am Samstag wird Martinimarktkönigin Lara die kleinen Entdecker ab sechs Jahren bei ihrer Erkundungstour durch den Ort begleiten. Dabei muss beispielsweise herausgefunden werden, in welche Richtung die Langhalsfigur blickt oder was an der Fassade des Rathauses wächst, gibt der Ortsbürgermeister schon mal einen kleinen Einblick. Am Ziel gibt es dann einen Preis für die Teilnehmer. Für alle, die am Samstag nicht dabei sein können: Auch später kann die Langhalsrallye noch gemacht werden – es wurden extra Flyer gestaltet, die unter anderem an der Tourist-Info ausliegen.

Livemusik und Disco am Abend

Die musikalische Unterhaltung startet im Anschluss um 18 Uhr mit einem Auftritt des Quartettvereins Osterspai, der dabei die exklusive Songpremiere „Osterspaier Langhäls” präsentieren wird. Ab 19 Uhr verwandelt sich der Rathausplatz dann in eine Bühne für die Musik von „Juchi von den Mühlbachtalern“, der mit seinem Repertoire von alpenländischen Klängen über Schlager und Oldies bis hin zu Party- und Rockklassikern für Stimmung sorgen wird. Und wer zu späterer Stunde noch weiterfeiern möchte, hat ab 23 Uhr dazu Gelegenheit mit einer Disco im Langhalskeller direkt unterm Rathaus. Dort können Feierlustige zu Partyhits aus den 90er-Jahren und von heute abtanzen.

Organisiert wird das Fest von der Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein. Der Eintritt ist frei, für Essen und Getränke ist unter anderem mit Langhalsbier vom Fass, erlesenen Weinen vom Weingut Didinger sowie Rostbratwurst aus dem Dorfladen gesorgt.

Sanierungsprojekt des Rathausvereins wirft Schatten voraus

Mit der Disco wirft ein Vorhaben des Rathausvereins seine Schatten voraus. Der Verein hatte einen Förderantrag bei Leader gestellt für die Sanierung des Kellers und eine Zusage über 17.500 Euro bekommen. Der Betrag entspricht 50 Prozent der erwarteten Sanierungskosten, berichtet der stellvertretende Vereinsvorsitzende Gerhard Böhm. Nun müssen noch einige Details geklärt werden, bevor voraussichtlich ab Oktober das Untergeschoss saniert werden kann. „Der Plan ist, den Raum als Versammlungsraum Bürgern, Vereinen und politischen Gruppierungen zur Verfügung stellen zu können.“ zwi