Im Alten Bierhaus in Arzbach soll ein Bordell entstehen. Gegen diese Pläne hat sich jetzt Widerstand aus der Bevölkerung formiert. Im Kreishaus wurde dem Landrat eine Petition gegen das Bordellvorhaben übergeben.
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. In Arzbach soll im Alten Bierhaus ein Bordellbetrieb eingerichtet werden, was hohe Wellen geschlagen hat. Bürger aus dem Ort haben die Initiative ergriffen und zu Unterschriften für eine Petition aufgerufen, die jetzt im Kreishaus Landrat Jörg Denninghoff übergeben wurde.