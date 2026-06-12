Aktion der Bürger Landrat erhält Petition gegen Arzbacher Bordell Andreas Galonska 12.06.2026, 14:30 Uhr

i Im Bad Emser Kreishaus haben (von links) Fritz Gerharz und Günter Kläs Landrat Jörg Denninghoff den Ordner mit 588 Unterstriften für die Petition gegen das geplante Bordell in Arzbach überreicht. Andreas Galonska

Im Alten Bierhaus in Arzbach soll ein Bordell entstehen. Gegen diese Pläne hat sich jetzt Widerstand aus der Bevölkerung formiert. Im Kreishaus wurde dem Landrat eine Petition gegen das Bordellvorhaben übergeben.

. In Arzbach soll im Alten Bierhaus ein Bordellbetrieb eingerichtet werden, was hohe Wellen geschlagen hat. Bürger aus dem Ort haben die Initiative ergriffen und zu Unterschriften für eine Petition aufgerufen, die jetzt im Kreishaus Landrat Jörg Denninghoff übergeben wurde.







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