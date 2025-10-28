90-Prozent-Zuschuss möglich Landräte begrüßen Förderung für die Mittelrheinbrücke Marta Fröhlich

Hilko Röttgers 28.10.2025, 18:00 Uhr

i So könnte die Mittelrheinbrücke aussehen. Jetzt hat das Land eine 90-prozentige Förderung für den Bau in Aussicht gestellt. DB Archimation/Heneghan Peng. picture alliance / dpa

Kommt sie oder kommt sie nicht, die Mittelrheinbrücke? Nachdem das Land nun eine hohe Förderung in Aussicht gestellt hat, wird das Vorhaben konkreter. Das sagen Politiker von beiden Seiten des Rheins zur aktuellen Entwicklung.

Der Bau der Mittelrheinbrücke könnte realisiert werden. Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt hat jetzt in Aussicht gestellt, den Bau mit 90 Prozent zu fördern, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums heißt. Die Zusage steht indes unter dem Vorbehalt der zukünftigen Haushaltsverhandlungen.







