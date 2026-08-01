Krunkel im Interview Landgerichtschef: „Das Gericht ist für die Menschen da“ Rolf Goeckel 01.08.2026, 06:00 Uhr

i Felix Kunkel ist seit 1. Juli 2026 Präsident des Landgerichts Limburg. Rolf Goeckel

Seit dem 1. Juli ist Felix Krunkel Präsident des Landgerichts Limburg. Im Interview erklärt er seinen Führungsstil und wirbt bei den Bürgern für die Arbeit der Justiz.

Seit 1. Juli ist Felix Kunkel neuer Präsident des Landgerichts Limburg und damit Leiter einer Behörde mit rund 100 Beschäftigten, die auch die Dienstaufsicht über die vier Amtsgerichte in Limburg, Weilburg, Wetzlar und Dillenburg führt. Vor seinem Amtsantritt in Limburg war Kunkel Vizepräsident des Landgerichts Darmstadt, das nach Frankfurt zweitgrößte Landgericht in Hessen.







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